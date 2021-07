マクラーレン、メルセデスと戦い3位も「現実的であること忘れるべからず」と代表が引き締め

マクラーレンF1は第9戦オーストリアGPで、ランド・ノリスが予選でフロントロウを獲得し、決勝では2位を獲得する好結果を残した。しかしチームは真のペースに関して現実的であることが必要だという姿勢を示している。

2番手から決勝をスタートしたノリスは、先行するマックス・フェルスタッペン(レッドブル)には及ばなかったものの、序盤は王者ルイス・ハミルトン(メルセデス)を従えてレースを展開することができた。

20周目にはハミルトンにオーバーテイクを許し、ピットイン時にタイムペナルティを消化したこともあってバルテリ・ボッタス(メルセデス)にも先行されたノリスだったが、ハミルトンがフロアにダメージを負ってペースを下落させたことでレース後半には3番手に浮上。ボッタスを伺う姿勢を見せつつ、3位フィニッシュを果たした。

週末を通じてマクラーレンとノリスは非常に強力なペースを示してきた。しかしチーム代表のアンドレアス・ザイドルはこうしたパフォーマンスをどのサーキットでも発揮できると考えることには、非常に慎重な姿勢だ。

ザイドル代表は、MCL35Mに実施したアップデートでペースが向上したものの、レッドブルリンクのコースレイアウトとマシン特性が合致していたと語っている。

「我々は現実的であることが必要だと思う。ここは我々のクルマにあったコースだった」と、ザイドル代表は言う。

Andreas Seidl celebrates with Lando Norris and Daniel Ricciardo after 2021 Austrian GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images