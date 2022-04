スプリントは50％長くないと機能しない？　今後の開催に向けF1ドライバーがコメント

Listen to this article

2021年に初導入されたF1のスプリントレースは2022年に向けて修正を受け、今年はイモラ・サーキットでの第4戦エミリア・ロマーニャGPでシーズン初実施。イモラでのスプリントを終え、F1ドライバーたちがコメントを残した。

今シーズンはイモラを含め3戦でスプリントが実施される。金曜日のノックアウト方式による予選順位に従ってグリッドを組むスプリントは決勝レースの3分の1、つまり100kmのレース距離で行なわれる。スプリントでは、決勝レースのグリッドを決定する他、トップ8までにポイントが与えられる。

導入当初から、スプリントはファンやドライバーの間で意見が分かれている。金曜日に予選、土曜日にスプリント、日曜日に決勝レースと3日間ともコンペティションが行なわれることでメリットを感じる人も多い一方で、このフォーマットには修正が必要だと感じる人も少なくない。

スプリントで11番手とスタート位置から順位を上げることが叶わなかったジョージ・ラッセル(メルセデス)は、現行フォーマットの「大ファンではない」として、レース距離を50%長くする必要があると考えている。

「正直なところ、僕はその大ファンとは言えない」とラッセルは言う。

「多分50%くらい長くする必要がある。それが少しだけ長くして、タイヤデグラデーション(性能劣化)が見えるようにすべきだ」

「ドライバーはもう少しタイヤを管理するようにすべきなのかもしれない。そうすれば、マシンごとの違いも見えてくる」

「現時点では、みんな全速力で走っている。(イモラで)何台かいたと思うけど、予選で(予想外に)順位を落としていない限り、オーバーテイクできるほど大きなラップタイム差は生まれない」

