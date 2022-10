テロも起きたF1サウジアラビアGP、来季開催に向けて関係者と話し合い「安全が我々の最優先事項」

Listen to this article

レース週末にテロ事件が起きた今季のF1第2戦サウジアラビアGP。主催者側は安全対策の見直しを進めており、その一環としてシンガポールGPの週末にも話し合いが行なわれたようだ。

サウジアラビアGPの金曜日、フリー走行1回目が開始されるのに合わせるようなタイミングで、コース近くの石油精製施設で爆発が発生した。この爆発は、イエメン北部を拠点とするイスラム教シーア派の武装組織「フーシ派」が、F1のスポンサーでもあるアラムコの石油精製所を攻撃したことによるものだった。

この日は深夜まで話し合いが行なわれ、テロの脅威に晒されながらグランプリを続けるという状況に納得できないドライバーたちがボイコットを選択する可能性もあったが、イベント開催は続行。大きな問題なくレースを終えることができた。

サウジアラビアGPの責任者たちは、今後二度と同じことが起きないようにするための計画を立て、大規模な見直しを進めている。最近のレースですべてのチームとドライバーに個別に会って問題を話し合い、2023年に向けて準備を進め、対応に納得してもらえるように動いているようだ。

