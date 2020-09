現在67歳のジェームス・ラトクリフは、バーミンガム大学で化学工学の学位を取得し、業界での礎を築いた。そしてその後、ロンドン・ビジネススクールで学び、マネジメントスキルを磨くこととなった。

そのラトクリフは、1998年にINEOSを設立。石油化学分野において買収を繰り返し、企業規模を拡大させた。この中には、以前BPが手にしていた資産も含まれる。

ラトクリフは、世界で推定2万2000人の従業員を抱えるINEOSの60%株式を持ち、同社のCEOを務めている。

2017年、同社は石油化学以外の業界にも踏み出した。そのひとつが4WD車“グレネイダー(Grenadier)”のマーケティングを目的とする自動車部門を作り上げることで、10億ポンド(約1356億円)もの投資を行なった。さらにオートバイ用の衣類で有名なブランド”Belstaff(ベルスタッフ)”も所有している。

ラトクリフは、ビジネスと投資への貢献が認められ、2018年の6月に、エリザベス女王からナイトの称号を与えられた。そしてその数週間後、サンデータイムズは彼について、イギリスで最も裕福な男と報じた。その資産額は210億ポンド(約2兆8000億円)とも言われている。

しかし彼がナイトの称号を得たというニュースには、論争も巻き起こった。彼が石油開発において賛否のある水圧破砕法を用いていることが、問題とされたのだ。またその後、節税対策としてモナコに移住したことも、大きく批判されることになった。

The INEOS logo on the bodywork of the Mercedes F1 W11

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images