ジェンソン・バトン、NASCARマシンを駆りル・マン24時間に参戦「僕はずっとレーシングドライバー……新たな挑戦を探していた」

Listen to this article

Listen to this article

NASCARのカップカーを用いて”ガレージ56”枠でのル・マン24時間レース参戦に向けて準備を進めているヘンドリック・モータースポーツが、ドライバーとして元F1王者のジェンソン・バトンを起用することを発表した。

ル・マン24時間レース主催者のACO(フランス西部自動車クラブ)は、”未来へ向けたテクノロジー”のためにガレージ56枠を設定。これまでにも日産のデルタウイングや水素燃料電池車などがこの枠を使って参戦を目指した。そして今回は、NASCARのカップカー”シボレー・カマロ ZV1”のNext Genマシンがル・マン24時間に参戦することになり、準備が進められている。そしてこのドライバーのひとりが、バトンになることが決定。NASCARカップで7回のチャンピオンになった経験があるジミー・ジョンソンと、2010年のル・マン優勝者マイク・ロッケンフェラーとタッグを組むことになった。

Garage 56 Driver Lineup for Historic Entry at Le Mans , Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller and Jenson Button

Photo by: Bob Meyer