スーパーフォーミュラ第7戦鈴鹿予選速報：松下信治が初ポールポジション獲得！

【スーパーフォーミュラ第7戦鈴鹿：公式予選タイム結果】

1. 松下信治（B-Max Racing Team）1'36.717

2. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.901

3. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.933

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37.091

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'37.094

6. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'37.177

7. 大津弘樹（Red Bull MUGEN Team Goh）1'37.631

8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'38.279

--以下Q2で敗退--

9. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'37.397

10. 国本雄資（KCMG）1'37.945

11. 山下健太（KONDO RACING）1'37.654

12. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'38.023

13. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'37.687

14. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'38.076

--以下Q1で敗退--

15. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'38.321

16. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'38.537

17. 小高一斗（KCMG）1'38.653

18. 大嶋和也（NTT Communications ROOKIE）1'38.667

19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1'39.627