F1メカ解説｜開幕戦……しかし各チームがアップデートを多数持ち込む：F1バーレーンGPピットレーン直送便

Listen to this article

Listen to this article

Photo by: Giorgio Piola

メルセデスは、開幕戦バーレーンGPに、新しいフロアを持ち込んだ。これはプレシーズンテストで苦しんだ問題への対処と考えられる。またサイドポンツーン側面のルーバーを塞ぐためのパネルもようやく用意。ただ初日はテストに続き、この部分をガムテープなどで塞ぐシーンもあった。

Photo by: Giorgio Piola

バーレーンテストの後、物議の的となっている、衝撃吸収構造を内包していると思われるウイング状のパーツ。その上には、リヤビューミラーと4枚のボーテックス・ジェネレータが確認できる。

Photo by: Giorgio Piola

ノーズコーンが外された状態のレッドブルRB18。サイドポンツーンの下に設けられたベンチュリ・トンネルの入り口と、その前端に設けられたストレーキが確認できる。

Photo by: Giorgio Piola

レッドブルRB18のリヤエンド。角度の異なる2枚のビームウイングが設けられているのが分かる。この2枚の間は、後方に向けて狭まっていることで、ここを通る気流の流速を引き上げようとしているかもしれない。下のビームウイングは後端が大きく跳ね上げられていて、ディフューザーの角度に続くような格好になっている。そのディフューザー上部は、後端に向けて角度が急になるようにレイアウトされている。

Photo by: Erik Junius

エンジンカウルとサイドポンツーンの外皮が取り外されたウイリアムズFW44。非常に小さなサイドポンツーンの中に、様々な機器がぎっしりと詰め込まれているのが分かる。またサイドポンツーン内部の機器を極力減らすために、冷却装置のいくつかがパワーユニットの上に置かれているのも確認できる。

Rear wing and DRS actuator on the Williams FW44

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images