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このライブテキストについて

シリーズ F1
イベント オーストリアGP
サブイベント FP3
ロケーション レッドブルリンク
ドライバー バルテリ ボッタス, セルジオ ペレス, セバスチャン ベッテル, ロマン グロージャン, ピエール ガスリー, ニコラス ラティフィ, マックス フェルスタッペン, ルイス ハミルトン, ランド ノリス, ランス ストロール, キミ ライコネン, ケビン マグヌッセン, ジョージ ラッセル, エステバン オコン, ダニール クビアト, ダニエル リカルド, シャルル ルクレール, カルロス サインツ Jr., アントニオ ジョビナッツィ, アレクサンダー アルボン
チーム アルファロメオ, ハース, マクラーレン, メルセデス, レーシングポイント, ルノー, ウイリアムズ, フェラーリ, レッドブル・ホンダ, アルファタウリ・ホンダ

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