【F1特集】2021年のF1ルーキーを真剣評価！　角田裕毅やミック・シューマッハーらはシーズンをどう戦ったのか

かつて詩人アレクサンダー・ポープはこう言った。

「何も期待しないものは幸いである。彼らは決して失望することはない」と。

2021年シーズン、FIA F2を卒業しF1デビューを果たした3人のルーキードライバーのうちふたりは、大きな期待を背負ってF1の舞台に立った。

ひとりは角田裕毅(アルファタウリ・ホンダ)。レッドブルのモータースポーツ・アドバイザーであり、ドライバー育成プログラムを率いるヘルムート・マルコから「次世代のF1を担う存在」として大きく期待されている。

もうひとりは、7度のF1ワールドチャンピオンであるミハエル・シューマッハーを父に持つミック・シューマッハー。フェラーリとミハエル・シューマッハーを支えた人々のサポートを受けている。

角田にせよ、ミック・シューマッハーにせよ、どちらもアイルトン・セナやルイス・ハミルトン(メルセデス)、あるいはミハエル・シューマッハーのようなインパクトをルーキーシーズンに残すことはできなかったと言える。

角田はF2参戦1年目でランキング3位、シューマッハーはF2参戦2年目でタイトルを獲得したが、パワーやダウンフォース、そして注目度が圧倒的に大きいF1では苦戦して当然かもしれない。

評価: もっと良くできるはず

ドライバーズランキング: 14位

ベストリザルト: 4位(アブダビGP)

獲得ポイント: 32pt

以前、「角田はシューマッハーよりもF2で速かった」と語ったマルコが言い過ぎなのではないかと思った人もいるだろう。それでも、ホンダ育成プログラムからヨーロッパ行きのチケットを掴んだ角田は、レッドブルの育成プログラムを通じてマックス・フェルスタッペン(レッドブル)以来の有望株としてF1へたどり着いた。

開幕戦バーレーンGPでは、デビュー戦でポイントを獲得。2016年のストフェル・バンドーン(当時マクラーレン)以来のデビュー戦入賞ドライバーとなった。

スタートでは順位を落としたものの、その後は淡々とオーバーテイクを重ね、レース最終盤にランス・ストロール(アストンマーチン)を抜いて9位をもぎ取った。その豪快な走りは、マルコの言葉を充分に裏付けているように思えた。実際、F1モータースポーツ・ディレクターのロス・ブラウンが角田を「ここ数年で最高のF1ルーキー」と評するほどであった。

ただ第2戦以降、角田はこの鮮烈なデビューと対照的なシーズンを過ごすこととなった。経験豊富なチームメイトのピエール・ガスリーに予選ペースで差を付けられ、それまでとは異なるF1のダウンフォースやピレリタイヤの気まぐれさ、予選は速いが決勝レースではタイヤがすぐに摩耗してしまうマシンに、想像以上に苦しめられた。

後ろふたつの点では、角田と同様に他のルーキーも、性能劣化が進むタイヤを守れるマシンにセットアップを合わせ込まなければならない地点に到達していた。学習と迅速な適応がF1ドライバーには要求されるが、この試練での角田への評価は「ボロボロ」だったと言えよう。

スペインGPの予選Q1で敗退した後、角田はマシン装備での待遇が不平等なのではないかとチームを疑うにまで発展。後に、「自身のパフォーマンスにフラストレーションを抱えていたからだ」と角田は悔恨していた。

シーズン後半では、ハンガリーGPでレースの混乱を切り抜け6位、アメリカGPでは4度目のQ3進出を果たし9位入賞、そして最終戦アブダビGPへと調子を徐々に上げていった。予選でもQ3進出が目立つようになったものの、予選Q2で周囲がミディアムタイヤを履く中ソフトタイヤを選択することも多く、決勝レースの第1スティントでズルズルと順位を下げてしまうこともあった。

レッドブルのリザーブ兼テストドライバーで、角田を陰からサポートしてきたアレクサンダー・アルボンが2022年シーズンからウイリアムズでF1復帰を果たすことから、角田は”独り立ち”を強いられることになる。

角田は、最終戦アブダビGPではフリー走行や予選セッションでガスリーを上回り、決勝レースでも終始力強い走りとオーバーテイクで自己最高の4位を獲得した。来季は最終戦で見せたように、予選でマシンから最大限のパフォーマンスを引き出し、決勝レースでトラブルを起こさず走り切ること、そしてチーム無線での悪態を少し減らすことを継続して行なうことが求められる。角田の改善点は明らかだ。

