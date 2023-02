「オペ前日は一睡もできなかった」MotoGP界の至宝マルケス、その引退危機を救ったスゴ腕医師に聞く

2020年、レプソル・ホンダのマルク・マルケスはスペインGPの転倒で、右腕の上腕骨を骨折。この影響は後を引くことになり、2022年度までに4回もの手術を受けることになった。

彼の最後の手術はアメリカのメイヨー・クリニックで行われたが、執刀医のサンチェス・ソテロ医師はオペ前日は眠れなかったと振り返っている。

スペインGPでの転倒後、マルケスは手術を受けた直後にもかかわらず連戦となるレースでの復帰を目指していた。

しかしフリー走行などは走ったものの、最終的にレース出走は断念。さらに悪いことに、過度の負荷をかけてしまったことが原因となり、2度目の手術を受けてシーズン全体を欠場することになってしまった。

そしてマルケスの受難は更に続き、年末には3度目の手術を受けた。翌年には復帰を果たしたものの、2022年には4度目となる手術を受け、長期欠場を挟んで今に至っている。

一時は『引退』も頭をよぎったというマルケス。そんな彼が受けた4回目の手術は、適切ではない回旋度で接合していた右腕上腕骨の骨を再び切断し、適切な向きでつなぎ合わせるというものだった。

手術はMotoGPライダー御用達となっている医師ではなく、世界最高峰との評価も受けるメイヨー・クリニックで行なわれた。motorsport.comは執刀医となったソテロ医師にインタビュー。当時のマルケスの状況や、手術を行なうことになった経緯、マルケスへの考えを明かした。

Marc Marquez has undergone four major operations on his arm since breaking it in 2020

Photo by: Repsol Media