F1
F1
R
F1
オーストリアGP
03 7月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
シュタイアーマルクGP
10 7月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
ハンガリーGP
17 7月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
イギリスGP
31 7月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
F1 70周年記念GP
07 8月
イベントは終了しました
概要 リザルト
R
F1
スペインGP
14 8月
Race 進行中 . . .
ライブをフォローする
R
F1
ベルギーGP
28 8月
次のセッションまで……
11 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
イタリアGP
04 9月
次のセッションまで……
18 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
トスカーナ・フェラーリ1000・2020ムジェロGP
11 9月
次のセッションまで……
25 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
ロシアGP
25 9月
次のセッションまで……
39 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
アイフェルGP
09 10月
次のセッションまで……
53 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
ポルトガルGP
23 10月
次のセッションまで……
67 days
全てのスケジュールを見る
R
F1
エミリアロマーニャGP
31 10月
次のセッションまで……
75 days
全てのスケジュールを見る
全て見る:
スケジュール リザルト スタンディング
サインイン

Motorsport Network

TV チケットを購入 ストア

アプリをダウンロード

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.
TV チケットを購入 ストア
F1 / スペインGP / ライブテキスト

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト

シェア
コメント
ライブテキスト
コメント
 

Read Also:

 

コメントを読み込む
ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？

前の記事

ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？

次の記事

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

このライブテキストについて

シリーズ F1
イベント スペインGP
サブイベント Race
ロケーション サーキット・デ・カタルニア
ドライバー バルテリ ボッタス, セルジオ ペレス, セバスチャン ベッテル, ロマン グロージャン, ピエール ガスリー, ニコラス ラティフィ, マックス フェルスタッペン, ルイス ハミルトン, ランド ノリス, ランス ストロール, キミ ライコネン, ケビン マグヌッセン, ジョージ ラッセル, エステバン オコン, ダニール クビアト, ダニエル リカルド, シャルル ルクレール, カルロス サインツ Jr., アントニオ ジョビナッツィ, アレクサンダー アルボン
チーム アルファロメオ, ハース, マクラーレン, メルセデス, レーシングポイント, ルノー, ウイリアムズ, フェラーリ, レッドブル・ホンダ, アルファタウリ・ホンダ

Trending 今日

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト
F1 F1 / ライブテキスト
49分

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト

ドヴィツィオーゾ離脱を受け、王者ケーシー・ストーナーがドゥカティを批判
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ドヴィツィオーゾ離脱を受け、王者ケーシー・ストーナーがドゥカティを批判

【動画】2020F1第6戦スペインGP予選ハイライト
F1 F1 / 速報ニュース

【動画】2020F1第6戦スペインGP予選ハイライト

F1スペインGP予選：今回もメルセデスが予選を“制圧”。フェルスタッペンは3番手
F1 F1 / 予選レポート

F1スペインGP予選：今回もメルセデスが予選を“制圧”。フェルスタッペンは3番手

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし
F1 F1 / 速報ニュース
29分

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

トラブル抱えるヤマハ、エンジンの開封許可求める。原因はエンジンバルブ？
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

トラブル抱えるヤマハ、エンジンの開封許可求める。原因はエンジンバルブ？

ドゥカティ離脱決めたドヴィツィオーゾ「来季に向けた“プランB”は無い」
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ドゥカティ離脱決めたドヴィツィオーゾ「来季に向けた“プランB”は無い」

ドゥカティとライダーは時々“難しく”なる……ロッシ、ドヴィツィオーゾの現状にボソリ
MotoGP MotoGP / 速報ニュース

ドゥカティとライダーは時々“難しく”なる……ロッシ、ドヴィツィオーゾの現状にボソリ

最新ニュース

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし
F1 F1 / 速報ニュース
29分

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト
F1 F1 / ライブテキスト
49分

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト

ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？
F1 F1 / 速報ニュース
1時間

ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？

サインツJr.、1戦前倒しのPU交換で冷却問題が解決！「チームの適切な判断に感謝」
F1 F1 / 速報ニュース
2時間

サインツJr.、1戦前倒しのPU交換で冷却問題が解決！「チームの適切な判断に感謝」

Trending

1
F1

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト

49分
2
F1

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

29分
3
F1

【動画】2020F1第6戦スペインGP予選ハイライト

4
F1

F1スペインGP予選：今回もメルセデスが予選を“制圧”。フェルスタッペンは3番手

5
F1

フェルスタッペン、ミディアムタイヤでのスタート選ばず。「今回のソフトタイヤは使える」

最新のビデオ

【F1動画】シャルル・ルクレール、フェラーリF1でムジェロ市街を走行！ 00:49
F1

【F1動画】シャルル・ルクレール、フェラーリF1でムジェロ市街を走行！

【F1オンボード映像】 -バーレーン の”オーバル”レイアウトを走ってみた！ 01:01
F1

【F1オンボード映像】 -バーレーン の”オーバル”レイアウトを走ってみた！

ルクレール、映画撮影でモナコをフェラーリで爆走 01:01
F1

ルクレール、映画撮影でモナコをフェラーリで爆走

『F1® 2020』最新プレイ動画 - ザントフールト・サーキット 01:50
F1

『F1® 2020』最新プレイ動画 - ザントフールト・サーキット

Chinese Virtual Grand Prix Highlights | Aramco 09:38
F1

Chinese Virtual Grand Prix Highlights | Aramco

最新ニュース

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし
F1

フェルスタッペン、データ異常が見つかりスペインGP決勝を前にPUを交換。ペナルティはなし

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト
F1

フェルスタッペン、初の連勝なるか？　F1第6戦スペインGP：決勝ライブテキスト

ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？
F1

ペレス復帰で万全態勢のレーシングポイント。決勝重視のクルマ作りが奏功するか？

サインツJr.、1戦前倒しのPU交換で冷却問題が解決！「チームの適切な判断に感謝」
F1

サインツJr.、1戦前倒しのPU交換で冷却問題が解決！「チームの適切な判断に感謝」

ガスリー、会心のQ2アタックで今季4度目の予選トップ10。タイヤの温存にも成功
F1

ガスリー、会心のQ2アタックで今季4度目の予選トップ10。タイヤの温存にも成功

ニュースレターを購読する

motorsport.comアプリ

シリーズ

Motorsport Network

お問い合わせ

© 2020 Motorsport Network. All rights reserved.