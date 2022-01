エステバン・オコン(アルピーヌ)は、チームメイトで2度のF1ワールドチャンピオンであるフェルナンド・アロンソから「多くを学べた」と口にした。

アロンソは2018年末に一度F1を離れ、2シーズンに渡りインディ500や世界耐久選手権(WEC)に挑戦した後、アルピーヌから再びF1へ復帰した。

チームとしてもルノーからアルピーヌへと装い新たに望んだ2021年シーズンのハンガリーGPでは、アロンソの絶品ディフェンスが功を奏しオコンがF1初優勝を果たした。

シーズン終盤のカタールGPではアロンソが7年ぶりの表彰台を獲得し、ふたりはチームのコンストラクターズランキング5位獲得に大きく貢献。シーズンを通して、オコンとアロンソという“若手×ベテラン”コンビはコース内外において友好的な関係を築けているように見えた。

オコンはハンガリーGPでの優勝後、アロンソをチームメイトに迎えることで「トラブルを抱えることになる」という指摘は間違っていたと語っており、ふたりの関係性の良さが伺える。

motorsport.comの取材に応じたオコンは2021年シーズンを振り返り、ふたりの関係性を「素晴らしいコラボレーション」と称して、自身のレベルアップに繋がる多くのモノをアロンソから学ぶことができたと感じていると語った。

「もちろん彼は伝説級のドライバーだし、めちゃくちゃ速い。ここ数年では、一番速いチームメイトだね」とオコンは言う。

「彼と一緒に仕事ができたことはとても嬉しいし、彼の側で多くのことを学べた。フェルナンドは、他のドライバーが考えつかない……常識にとらわれない考え方をする人だと思う」

Fernando Alonso, Alpine F1 and Esteban Ocon, Alpine F1 speak to the media

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images