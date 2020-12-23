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スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午前結果

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スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午前結果

富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストが行なわれ、2日目午前のセッション3は福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムをマークした。

　富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト、2日目午前はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午前結果

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:20.120
2. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.507
3. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1:20.755
4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:20.844
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.914
6. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:21.010
7. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.061
8. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:21.145
9. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:21.205
10. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.294
11. 阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:21.308
12. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.348
13. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:21.397
14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.645
15. 山下健太（KONDO RACING） 1:21.659
16. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.845
17. エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max） 1:22.117

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