富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト、2日目午前はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午前結果

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:20.120

2. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING） 1:20.507

3. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1:20.755

4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:20.844

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.914

6. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:21.010

7. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.061

8. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:21.145

9. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:21.205

10. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.294

11. 阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:21.308

12. 宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:21.348

13. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:21.397

14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.645

15. 山下健太（KONDO RACING） 1:21.659

16. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.845

17. エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max） 1:22.117