スーパーフォーミュラ第2戦岡山専有走行｜タイム結果

岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。金曜専有走行のタイム結果は以下の通り。

【スーパーフォーミュラ第2戦岡山金曜専有走行タイム結果】

1.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.741

2.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.838

3.笹原右京（TEAM MUGEN）1:14.068

4.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.127

5.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:14.145

6.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:14.171

7.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:14.328

8.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:14.390

9.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:14.455

10.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:14.536

11.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:14.602

12.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.613

13.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:14.628

14.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:14.687

15.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:14.800

16.阪口晴南（KONDO RACING）1:14.856

17.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:14.922

18.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:15.092

19.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:16.049