スーパーフォーミュラ第2戦岡山専有走行｜タイム結果
2020年スーパーフォーミュラ第2戦岡山の専有走行が行なわれ、TEAM MUGENの野尻智紀がトップタイムを記録した。
岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。金曜専有走行のタイム結果は以下の通り。
【スーパーフォーミュラ第2戦岡山金曜専有走行タイム結果】
1.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.741
2.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.838
3.笹原右京（TEAM MUGEN）1:14.068
4.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.127
5.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:14.145
6.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:14.171
7.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:14.328
8.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:14.390
9.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:14.455
10.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:14.536
11.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:14.602
12.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.613
13.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:14.628
14.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:14.687
15.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:14.800
16.阪口晴南（KONDO RACING）1:14.856
17.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:14.922
18.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:15.092
19.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:16.049
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