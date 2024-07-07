【タイム結果】スーパーフォーミュラ富士公式テストが開幕。初日午前のセッション1は牧野任祐が一番時計
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ公式テスト。初日午前のセッション1は、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの牧野任祐がトップタイムを記録した。
Tadasuke Makino, DOCOMO TEAM DANDELION RACING
写真：: Motorsport.com / Japan
スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション1タイム結果
1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''703
2. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''076
3. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'24''151
4. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''174
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'24''261
6. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''344
7. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''433
8. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'24''462
9. 山下健太（KONDO RACING）1'24''528
10. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'24''544
11. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''622
12. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''638
13. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'24''649
14. 小高一斗（KONDO RACING）1'24''811
15. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''945
16. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''973
17. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''002
18. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'25''090
19. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'25''299
20. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'25''922
21. Juju（TGM Grand Prix）1'26''333
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