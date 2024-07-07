【タイム結果】スーパーフォーミュラ富士公式テストが開幕。初日午前のセッション1は牧野任祐が一番時計

スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション1タイム結果

1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''703

2. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''076

3. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'24''151

4. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''174

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'24''261

6. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''344

7. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'24''433

8. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'24''462

9. 山下健太（KONDO RACING）1'24''528

10. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'24''544

11. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'24''622

12. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''638

13. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'24''649

14. 小高一斗（KONDO RACING）1'24''811

15. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''945

16. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''973

17. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''002

18. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'25''090

19. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'25''299

20. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'25''922

21. Juju（TGM Grand Prix）1'26''333