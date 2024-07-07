好調の牧野任祐が連続トップタイム。2番手に山下健太が続く｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2タイム結果

スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション2タイム結果

1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''144

2. 山下健太（KONDO RACING）1'23''202

3. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''515

4. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'23''552

5. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''561

6. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''591

7. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'23''606

8. 小高一斗（KONDO RACING）1'23''645

9. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''660

10. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'23''767

11. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''792

12. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''797

13. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23''941

14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''098

15. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'24''173

16. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'24''199

17. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'24''312

18. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'24''494

19. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'24''998

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'25''648

21. Juju（TGM Grand Prix）1'25''745