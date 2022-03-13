スーパーGT岡山合同テスト：セッション3タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれているスーパーGTの合同テスト。2日目午前のセッション3でトップタイムを記録したのは36号車au TOM'S GR Supraだった。
【GT500クラス】
1. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.116
2. #23 MOTUL AUTECH Z 1'18.246
3. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'18.487
4. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18.581
5. #100 STANLEY NSX-GT 1'18.584
6. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.617
7. #8 ARTA NSX-GT 1'18.854
8. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'18.887
9. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'18.906
10. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'19.003
11. #12 カルソニック IMPUL Z 1'19.030
12. #64 Modulo NSX-GT 1'19.219
13. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'19.273
14. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'19.522
15. #17 Astemo NSX-GT 1'19.621
【GT300クラス】
1. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'25.917
2. #9 PACIFIC Hololive NAC Ferrari 1'26.148
3. #65 LEON PYRAMID AMG 1'26.273
4. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'26.310
5. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'26.581
6. #87 TBN（JLOC）1'26.603
7. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'26.617
8. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'26.655
9. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'26.717
10. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'26.972
11. #10 TANAX GAINER GT-R 1'27.085
12. #11 GAINER TANAX GT-R 1'27.117
13. #55 ARTA NSX GT3 1'27.130
14. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'27.248
15. #7 Studie BMW M4 1'27.252
16. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'27.328
17. #5 TBN（TEAM MACH） 1'27.352
18. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'27.469
19. #88 TBN（JLOC） 1'27.566
20. #96 K-tunes RC F GT3 1'27.616
21. #30 apr GR86 GT 1'27.737
22. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'28.028
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'28.466
24. #50 Arnage MC86 1'28.474
25. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28.798