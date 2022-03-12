チケット
サインイン
Motorsport Network
part of
TV Jobs チケット
アプリをダウンロード
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.
TV Jobs チケット
/ 【スーパーGT】トヨタ陣営、スープラの空力改善に成功か。よりダウンフォースの大きい特性に？ / スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果
スーパーGT / 岡山公式テスト ニュース

スーパーGT岡山合同テスト：セッション1タイム結果

岡山国際サーキットで開幕したスーパーGTの合同テスト。初日午前のセッション1でトップタイムを記録したのは#36 au TOM'S GR Supraだった。

スーパーGT岡山合同テスト：セッション1タイム結果
Listen to this article

【GT500クラス】

1. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.150
2. #8 ARTA NSX-GT 1'18.184
3. #100 STANLEY NSX-GT 1'18.218
4. #17 Astemo NSX-GT 1'18.227
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.314
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'18.396
7. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18.422
8. #12 カルソニック IMPUL Z 1'18.522
9. #23 MOTUL AUTECH Z 1'18.701
10. #64 Modulo NSX-GT 1'18.702
11. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'18.830
12. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'18.927
13. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'19.283
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'19.328
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'19.510

【GT300クラス】

1. #88 TBN（JLOC） 1'25.210
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'25.555
3. #9 PACIFIC Hololive NAC Ferrari 1'25.898
4. #87 TBN（JLOC） 1'25.918
5. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'25.974
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26.152
7. #65 LEON PYRAMID AMG 1'26.162
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'26.194
9. #10 TANAX GAINER GT-R 1'26.345
10. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'26.380
11. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'26.446
12. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'26.450
13. #55 ARTA NSX GT3 1'26.620
14. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26.849
15. #7 Studie BMW M4 1'26.989
16. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27.202
17. #30 apr GR86 GT 1'27.207
18. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'27.362
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'27.382
20. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'27.785
21. #5 TBN（TEAM MACH） 1'27.978
22. #50 Arnage MC86 1'28.090
23. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'28.275
24. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28.416
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'28.564

 
Read Also:
シェア
コメント
【スーパーGT】トヨタ陣営、スープラの空力改善に成功か。よりダウンフォースの大きい特性に？
前の記事

【スーパーGT】トヨタ陣営、スープラの空力改善に成功か。よりダウンフォースの大きい特性に？
次の記事

スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果

スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果
コメントを読み込む

最新ニュース

スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果
スーパーGT スーパーGT

スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果

スーパーGT岡山合同テスト：セッション1タイム結果
スーパーGT スーパーGT

スーパーGT岡山合同テスト：セッション1タイム結果

【スーパーGT】トヨタ陣営、スープラの空力改善に成功か。よりダウンフォースの大きい特性に？
スーパーGT スーパーGT

【スーパーGT】トヨタ陣営、スープラの空力改善に成功か。よりダウンフォースの大きい特性に？

トムス、2022年の参戦3カテゴリーのマシンカラーリング発表。SFライツは4台体制に
スーパーGT スーパーGT

トムス、2022年の参戦3カテゴリーのマシンカラーリング発表。SFライツは4台体制に

ニュースレターを購読する
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2022 Motorsport Network. All rights reserved.