スーパーGT岡山合同テスト：セッション1タイム結果
岡山国際サーキットで開幕したスーパーGTの合同テスト。初日午前のセッション1でトップタイムを記録したのは#36 au TOM'S GR Supraだった。
【GT500クラス】
1. #36 au TOM'S GR Supra 1'18.150
2. #8 ARTA NSX-GT 1'18.184
3. #100 STANLEY NSX-GT 1'18.218
4. #17 Astemo NSX-GT 1'18.227
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.314
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'18.396
7. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'18.422
8. #12 カルソニック IMPUL Z 1'18.522
9. #23 MOTUL AUTECH Z 1'18.701
10. #64 Modulo NSX-GT 1'18.702
11. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'18.830
12. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'18.927
13. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'19.283
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'19.328
15. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'19.510
【GT300クラス】
1. #88 TBN（JLOC） 1'25.210
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'25.555
3. #9 PACIFIC Hololive NAC Ferrari 1'25.898
4. #87 TBN（JLOC） 1'25.918
5. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'25.974
6. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26.152
7. #65 LEON PYRAMID AMG 1'26.162
8. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'26.194
9. #10 TANAX GAINER GT-R 1'26.345
10. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'26.380
11. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'26.446
12. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'26.450
13. #55 ARTA NSX GT3 1'26.620
14. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26.849
15. #7 Studie BMW M4 1'26.989
16. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27.202
17. #30 apr GR86 GT 1'27.207
18. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'27.362
19. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'27.382
20. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'27.785
21. #5 TBN（TEAM MACH） 1'27.978
22. #50 Arnage MC86 1'28.090
23. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'28.275
24. #22 アールキューズ AMG GT3 1'28.416
25. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'28.564