スーパーGT岡山合同テスト：セッション2タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれているスーパーGTの合同テスト。初日午後のセッション2でトップタイムを記録したのは17号車Astemo NSX-GTだった。
【GT500クラス】
1. #17 Astemo NSX-GT 1'18.215
2. #3 CRAFTSPORTS MOTUL Z 1'18.407
3. #8 ARTA NSX-GT 1'18.501
4. #12 カルソニック IMPUL Z 1'18.512
5. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'18.513
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'18.566
7. #23 MOTUL AUTECH Z 1'18.754
8. #100 STANLEY NSX-GT 1'18.815
9. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'18.965
10. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'19.105
11. #24 リアライズコーポレーション ADVAN Z 1'19.151
12. #36 au TOM'S GR Supra 1'19.195
13. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'19.216
14. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'19.320
15. #64 Modulo NSX-GT 1'19.466
【GT300クラス】
1. #87 TBN（JLOC） 1'26.149
2. #96 K-tunes RC F GT3 1'26.224
3. #88 TBN（JLOC） 1'26.251
4. #30 apr GR86 GT 1'26.571
5. #11 GAINER TANAX GT-R 1'26.587
6. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'26.636
7. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'26.733
8. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'26.768
9. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'26.926
10. #55 ARTA NSX GT3 1'26.982
11. #65 LEON PYRAMID AMG 1'27.003
12. #9 PACIFIC Hololive NAC Ferrari 1'27.014
13. #34 BUSOU raffinee GT-R 1'27.037
14. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1'27.135
15. #50 Arnage MC86 1'27.262
16. #31 apr GR SPORT PRIUS GT 1'27.272
17. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'27.295
18. #10 TANAX GAINER GT-R 1'27.337
19. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'27.375
20. #20 シェイドレーシング GR86 GT 1'27.481
21. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'27.571
22. #7 Studie BMW M4 1'27.846
23. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'28.121
24. #5 TBN（TEAM MACH） 1'28.531
25. #22 アールキューズ AMG GT3 1'29.010