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F1 / サウジアラビアGP ニュース

F1サウジアラビアFP1速報：ルクレール首位。フェルスタッペンがハードタイヤで2番手。角田も6番手と上位

F1第2戦サウジアラビアGPのフリー走行1回目が行なわれ、フェラーリのシャルル・ルクレールがトップ。アルファタウリの角田裕毅は、6番手だった。

F1サウジアラビアFP1速報：ルクレール首位。フェルスタッペンがハードタイヤで2番手。角田も6番手と上位
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　F1第2戦サウジアラビアGPのフリー走行1回目が、ジェッダ市街地コースで行なわれ、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがトップタイムをマークした。

　現地時間17時、まだ明るい時間帯から開始されたセッションは途中デブリによる赤旗中断があったものの、各車が精力的に走行を重ねた。

　トップタイムをマークしたのは、開幕戦ウイナーのルクレール。1分30秒772をソフトタイヤでマークした。

　2番手はレッドブルのマックス・フェルスタッペン。こちらはハードタイヤでのベストタイムで、ルクレールの0.116秒差に続いた。

　アルファロメオのバルテリ・ボッタスが3番手。開幕戦の好調をここでも維持しているようだ。　

　アルファタウリのピエール・ガスリーが5番手。角田裕毅も6番手と上位につけた。レッドブルのセルジオ・ペレスも7番手につけており、レッドブルPU勢はトップ7に4台入った。

 
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順位 ドライバー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Monaco シャルル ルクレール 17 1'30.772     244.859
2 Netherlands マックス フェルスタッペン 24 1'30.888 0.116 0.116 244.547
3 Finland バルテリ ボッタス 22 1'31.084 0.312 0.196 244.020
4 Spain カルロス サインツ Jr. 14 1'31.139 0.367 0.055 243.873
5 France ピエール ガスリー 28 1'31.317 0.545 0.178 243.398
6 Japan 角田 裕毅 26 1'31.505 0.733 0.188 242.898
7 Mexico セルジオ ペレス 25 1'31.563 0.791 0.058 242.744
8 France エステバン オコン 26 1'32.026 1.254 0.463 241.523
9 United Kingdom ルイス ハミルトン 20 1'32.364 1.592 0.338 240.639
10 Spain フェルナンド アロンソ 23 1'32.381 1.609 0.017 240.594
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