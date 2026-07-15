2026年マカオGP『FRワールドカップ』の参戦チームが決定。日本からはTOM'Sが今年もエントリー

FIAは、11月に行なわれるマカオで行なわれる『FIA FRワールドカップ』の参戦チームを発表した。

伝統の“マカオGP”の冠が付いた大会メインレースは2024年より、車両がF3からフォーミュラ・リージョナルに変更されており、今年はその3年目となる。また今回は車両が新型にスイッチされ、全13チームがフォーミュラ・リージョナルの第2世代車両『タトゥースT326』を2台ずつ走らせ、26台のグリッドを構成する。

参戦チームのほとんどが、フォーミュラ・リージョナル・ヨーロピアン・チャンピオンシップ（FREC）で戦うチーム。チームランキングトップで、トヨタ育成の佐野雄城らを擁するR-ace GPをはじめ、10チームがFREC勢だ。そこに加え、昨年のマカオGPでテオフィル・ナエルとマリ・ボーヤの手によって1-2フィニッシュを飾ったピナクル・モータースポーツ、マカオのモータースポーツを代表するセオドール・レーシング、そして日本のフォーミュラ・リージョナル・ジャパニーズ・チャンピオンシップで昨年王者となったTOM'Sがエントリーしている。

TOM'Sにとっては、FRワールドカップとなったマカオGPで3年連続の出場。過去2回はいずれもトヨタの若手ドライバーを起用しており、2024年は小林利徠斗と中村仁、2025年は佐野と鈴木斗輝哉を走らせた。

なお昨年のマカオGPではTOM'Sからエントリーした佐野と鈴木に加え、中村（R-ace GP）、加藤大翔（ARTグランプリ）、山越陽悠（エヴァンスGP）、りー海夏澄（ARTグランプリ）、梅垣清（VAR）と非常に多くの日本人ドライバーがエントリーした。今年のエントリーリストにも注目が集まる。

2026年のFIA FRワールドカップ参戦チームは以下の通り。

ARTグランプリ

CLモータースポーツ

G4レーシング

MPモータースポーツ

ピナクル・モータースポーツ

プレマ・レーシング

R-ace GP

ローディン・モータースポーツ

RPM

セオドール・レーシング

TOM'S Racing

トライデント

VAR

なおマカオではF4車両による『FIA F4ワールドカップ』も併催されるが、昨年までの運営が車両を一括供給するフォーマットから、各チームが独自に参戦する形に変更された。使用される車両はタトゥースF4-T421だ。

参戦チームに関しては、昨年行なわれたFIA公認のF4選手権の順位に基づいて選考されたという。今回公表された12チームの中には、日本のFIA F4から影山正彦代表率いるHYDRANGEA Kageyama Racingがエントリーしている。