牧野任祐が首位発進。岩佐歩夢、坪井翔が続く｜スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：土曜フリー走行タイム結果
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリスの土曜フリー走行が行なわれ、DOCOMO TEAM DANDELION RACINGの牧野任祐がトップタイムを記録した。
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：土曜フリー走行タイム結果
1. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'26''903
2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'27''088
3. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''215
4. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'27''309
5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'27''434
6. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'27''494
7. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'27''576
8. 山下健太（KONDO RACING）1'27''606
9. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'27''618
10. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'27''654
11. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'27''818
12. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'28''051
13. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'28''111
14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''116
15. 松下信治（TGM Grand Prix）1'28''239
16. ベン・バーニコート（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'28''243
17. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'28''732
18. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'28''751
19. 小高一斗（KONDO RACING）1'28''952
20. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'29''545
21. Juju（TGM Grand Prix）1'35''232
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