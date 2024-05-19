ポールシッター岩佐歩夢がトップタイム。30分で2度のクラッシュが発生｜スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：日曜フリー走行タイム結果
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリスの日曜フリー走行が行なわれ、TEAM MUGENの岩佐歩夢がトップタイムを記録。セッション中は木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）と三宅淳詞（ThreeBond Racing）がクラッシュした。
写真：: Masahide Kamio
スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：日曜フリー走行タイム結果
1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'30''061
2. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'30''554
3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'30''695
4. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'30''901
5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'30''909
6. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'30''934
7. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'30''984
8. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'31''060
9. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'31''109
10. 山下健太（KONDO RACING）1'31''161
11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'31''215
12. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'31''248
13. 松下信治（TGM Grand Prix）1'31''275
14. ベン・バーニコート（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'31''281
15. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'31''345
16. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31''422
17. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'31''624
18. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31''723
19. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'31''992
20. 小高一斗（KONDO RACING）1'32''182
21. Juju（TGM Grand Prix）1'33''662
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