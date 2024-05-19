ポールシッター岩佐歩夢がトップタイム。30分で2度のクラッシュが発生｜スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：日曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第2戦オートポリス：日曜フリー走行タイム結果

1. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'30''061

2. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'30''554

3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'30''695

4. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'30''901

5. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'30''909

6. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'30''934

7. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'30''984

8. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'31''060

9. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'31''109

10. 山下健太（KONDO RACING）1'31''161

11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'31''215

12. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'31''248

13. 松下信治（TGM Grand Prix）1'31''275

14. ベン・バーニコート（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'31''281

15. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'31''345

16. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31''422

17. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'31''624

18. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'31''723

19. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'31''992

20. 小高一斗（KONDO RACING）1'32''182

21. Juju（TGM Grand Prix）1'33''662