スーパーフォーミュラ、2027年も7大会実施。3月鈴鹿開幕が復活、サマーブレイクにより夏〜秋には3ヵ月弱のインターバル

7月31日、JAFから2027年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧が公示された。これにより、スーパーフォーミュラの2027年シーズン開催予定が明らかとなった。

2026年のスーパーフォーミュラは、鈴鹿サーキットでのF1日本GPが3月下旬に組み込まれた影響により、恒例になりつつあった3月上旬の鈴鹿開幕ではなく、4月上旬のもてぎ開幕に変わった。しかし来季は、3月12日〜14日に鈴鹿で開幕を迎えるスケジュールに戻る。

その後4月にもてぎ、5月にオートポリス、6月にSUGOで大会を実施。7月の夏休みシーズン到来を告げる富士ラウンドの後は、来季からスーパーGTをはじめとする国内主要カテゴリーが夏休みを設けることになったため、しばらくレースが開催されない。スーパーGTは7月31日〜8月1日開催の第4戦鈴鹿から1ヵ月強のインターバルが空く格好だが、スーパーフォーミュラは10月上旬の富士ラウンドまで3ヵ月弱という大きな間隔が空いた。

10月の富士戦の後は、鈴鹿サーキットでのJAFグランプリで閉幕するお馴染みの流れ。ただサマーブレイク実施の影響もあり、JAFグランプリは11月26日〜28日と例年より少し遅い時期の開催となっている。

なお現時点では各大会の開催レース数などは明らかにされていない。ただ今年は遠方のオートポリス、SUGOを除いたサーキットでは1大会2レース制が敷かれており、その流れを汲むのであれば年間12戦ということになる。

なお2027年シーズンも、海外ラウンドの開催は組み込まれていない。

2027年スーパーフォーミュラ 開催カレンダー（2027年FIA国際スポーツカレンダー登録申請一覧より）

3月12日〜14日 鈴鹿サーキット

4月16日〜18日 モビリティリゾートもてぎ

5月14日〜16日 オートポリス

6月25日〜27日 スポーツランドSUGO

7月16日〜18日 富士スピードウェイ

10月8日〜10日 富士スピードウェイ

11月26日〜28日 鈴鹿サーキット