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スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午後結果

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スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午後結果

富士スピードウェイでスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテストが行なわれ、2日目午後のセッション4は福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）がトップタイムをマークした。

　富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト、2日目午後はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午後結果

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:20.247
2.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:20.505
3.山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1:20.713
4.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:20.757
5.阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:20.816
6.野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.820
7.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:20.887
8.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:20.981
9.松下信治（Buzz Racing with B-Max）1:21.026
10.山下健太（KONDO RACING）1:21.082
11.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:21.127
12.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:21.183
13.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:21.190
14.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:21.428
15.大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.567
16.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.896
17. 河野駿佑（ROOKIE Racing）1:22.542
18.エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max）1:22.502

 

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