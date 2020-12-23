富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同・ルーキーテスト、2日目午後はDOCOMO TEAM DANDELION RACINGの福住仁嶺がトップタイムをマークした。

スーパーフォーミュラ富士合同・ルーキーテスト｜2日目午後結果

1. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:20.247

2.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:20.505

3.山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1:20.713

4.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:20.757

5.阪口晴南（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:20.816

6.野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:20.820

7.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:20.887

8.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:20.981

9.松下信治（Buzz Racing with B-Max）1:21.026

10.山下健太（KONDO RACING）1:21.082

11.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1:21.127

12.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:21.183

13.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）1:21.190

14.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）1:21.428

15.大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:21.567

16.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:21.896

17. 河野駿佑（ROOKIE Racing）1:22.542

18.エナム・アーメド（Buzz Racing with B-Max）1:22.502