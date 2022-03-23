関口雄飛がトップ、佐藤蓮が同タイムで続く。スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション3タイム結果

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【スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション3タイム結果】

1. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'21.815

2. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.815

3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.869

4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.914

5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.988

6. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'22.019

7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.093

8. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'22.198

9. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'22.242

10. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'22.244

11. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.248

12. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'22.285

13. 山下健太（KONDO RACING）1'22.488

14. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.543

15. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.546

16. 国本雄資（KCMG）1'22.611

17. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.681

18. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.800

19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'22.844

20. 小林可夢偉（KCMG）1'23.135

21. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'23.308