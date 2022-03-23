関口雄飛がトップ、佐藤蓮が同タイムで続く。スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション3タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同テスト。2日目午前のセッション3でトップタイムを記録したのは関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）で、佐藤蓮（TEAM GOH）が同タイムで2番手だった。
【スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション3タイム結果】
1. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'21.815
2. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.815
3. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.869
4. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.914
5. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.988
6. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'22.019
7. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.093
8. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'22.198
9. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'22.242
10. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'22.244
11. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.248
12. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'22.285
13. 山下健太（KONDO RACING）1'22.488
14. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.543
15. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.546
16. 国本雄資（KCMG）1'22.611
17. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.681
18. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.800
19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'22.844
20. 小林可夢偉（KCMG）1'23.135
21. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'23.308
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