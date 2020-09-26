スーパーフォーミュラ第2戦岡山フリー走行｜タイム結果

岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。金曜フリー走行のタイム結果は以下の通り。

【スーパーフォーミュラ第2戦岡山金曜専有走行タイム結果】

1.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:12.479

2.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.780

3.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.850

4.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:12.895

5.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:12.998

6.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.003

7.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:13.024

8.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.065

9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.068

10.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.162

11.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:13.258

12.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:13.326

13.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:13.433

14.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.446

15.阪口晴南（KONDO RACING）1:13.502

16.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.577

17.笹原右京（TEAM MUGEN）1:13.623

18.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:13.895

19.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:14.446