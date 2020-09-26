スーパーフォーミュラ第2戦岡山フリー走行｜タイム結果
2020年スーパーフォーミュラ第2戦岡山のフリー走行が行なわれ、牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）がトップタイムを記録した。
岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。金曜フリー走行のタイム結果は以下の通り。
【スーパーフォーミュラ第2戦岡山金曜専有走行タイム結果】
1.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:12.479
2.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.780
3.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.850
4.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:12.895
5.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:12.998
6.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.003
7.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:13.024
8.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.065
9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.068
10.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.162
11.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:13.258
12.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:13.326
13.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:13.433
14.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.446
15.阪口晴南（KONDO RACING）1:13.502
16.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.577
17.笹原右京（TEAM MUGEN）1:13.623
18.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:13.895
19.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:14.446
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