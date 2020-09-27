スーパーフォーミュラ第2戦岡山｜公式予選結果

岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。日曜午前に実施された公式予選の結果は以下の通り。

【スーパーフォーミュラ第2戦岡山公式予選結果】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.773

2.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:13.109

3.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:13.173

4.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.426

5.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.431

6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.705

7.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.498

8.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:23.545

-- 以下、予選Q2で決定 --

9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.115

10.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:13.148

11.阪口晴南（KONDO RACING）1:13.175

12.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:13.211

13.笹原右京（TEAM MUGEN）1:13.553

14.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:13.644

-- 以下、予選Q1で決定 --

15.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:13.777

16.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.795

17.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:13.972

18.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:13.997

19.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:14.127