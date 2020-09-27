スーパーフォーミュラ第2戦岡山｜公式予選結果
2020年スーパーフォーミュラ第2戦岡山の公式予選が行なわれ、平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）がポールポジションを獲得した。
岡山国際サーキットで行なわれているスーパーフォーミュラ第2戦。日曜午前に実施された公式予選の結果は以下の通り。
【スーパーフォーミュラ第2戦岡山公式予選結果】
1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:12.773
2.宮田莉朋（VANTELIN TEAM TOM’S）1:13.109
3.サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1:13.173
4.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.426
5.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1:13.431
6.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:13.705
7.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:14.498
8.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1:23.545
-- 以下、予選Q2で決定 --
9.野尻智紀（TEAM MUGEN）1:13.115
10.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）1:13.148
11.阪口晴南（KONDO RACING）1:13.175
12.中山雄一（carrozzeria Team KCMG）1:13.211
13.笹原右京（TEAM MUGEN）1:13.553
14.塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE）1:13.644
-- 以下、予選Q1で決定 --
15.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:13.777
16.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1:13.795
17.大嶋和也（ROOKIE Racing）1:13.972
18.国本雄資（carrozzeria Team KCMG）1:13.997
19.高星明誠（Buzz Racing with B-MAX）1:14.127
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