山下健太がトップタイム。岩佐歩夢が僅差で続く｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3タイム結果

スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3タイム結果

1. 山下健太（KONDO RACING）1'23''099

2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'23''155

3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''301

4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''317

5. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''351

6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'23''371

7. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''431

8. 小高一斗（KONDO RACING）1'23''450

9. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'23''504

10. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''557

11. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''619

12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23''633

13. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'23''666

14. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''677

15. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''763

16. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''782

17. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''928

18. 大草りき（TGM Grand Prix）1'24''314

19. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'24''484

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'24''670

21. Juju（TGM Grand Prix）1'25''319