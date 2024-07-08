山下健太がトップタイム。岩佐歩夢が僅差で続く｜スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラ公式テスト。2日目午前のセッション3では、KONDO RACINGの山下健太がトップタイムをマークした。
Kenta Yamashita, KONDO RACING
写真：: JRP
スーパーフォーミュラ富士公式テスト：セッション3タイム結果
1. 山下健太（KONDO RACING）1'23''099
2. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'23''155
3. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''301
4. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''317
5. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''351
6. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'23''371
7. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'23''431
8. 小高一斗（KONDO RACING）1'23''450
9. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'23''504
10. 平良響（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''557
11. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''619
12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23''633
13. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'23''666
14. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'23''677
15. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'23''763
16. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'23''782
17. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'23''928
18. 大草りき（TGM Grand Prix）1'24''314
19. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'24''484
20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'24''670
21. Juju（TGM Grand Prix）1'25''319
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