スーパーフォーミュラ第5・6戦鈴鹿｜フリー走行タイム結果

【スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿 フリー走行タイム結果】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.648

2.野尻智紀（TEAM MUGEN）+0.293

3.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+0.379

4.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）+0.386

5.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+0.388

6.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）+0.394

7.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）+0.409

8.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） +0.531

9.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）+0.639

10.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+0.745

11.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）+0.842

12.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+0.983

13.山下健太（KONDO RACING）+1.043

14.笹原右京（TEAM MUGEN）+1.164

15.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.550

16.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）+1.610

17.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）+1.738

18.松下信治（Buzz Racing with B-Max）+1.798

19.大嶋和也（ROOKIE Racing）+2.359

20.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）+2.395