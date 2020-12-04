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スーパーフォーミュラ第5・6戦鈴鹿｜フリー走行タイム結果

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スーパーフォーミュラ第5・6戦鈴鹿｜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿のフリー走行が行なわれた。トップタイムをマークしたのはITOCHU ENEX TEAM IMPULの平川亮だった。

【スーパーフォーミュラ第5戦／第6戦鈴鹿　フリー走行タイム結果】

1.平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1:35.648
2.野尻智紀（TEAM MUGEN）+0.293
3.山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+0.379
4.中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）+0.386
5.関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）+0.388
6.小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG）+0.394
7.ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S）+0.409
8.国本雄資（carrozzeria Team KCMG） +0.531
9.牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING）+0.639
10.坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+0.745
11.サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING）+0.842
12.福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）+0.983
13.山下健太（KONDO RACING）+1.043
14.笹原右京（TEAM MUGEN）+1.164
15.石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING）+1.550
16.大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）+1.610
17.シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max）+1.738
18.松下信治（Buzz Racing with B-Max）+1.798
19.大嶋和也（ROOKIE Racing）+2.359
20.タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE）+2.395

 

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