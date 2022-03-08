スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション4タイム結果
鈴鹿サーキットで開幕したスーパーフォーミュラの合同テスト。2日目午後のセッション4でトップタイムを記録したのは宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）だった。
【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション4タイム結果】
1. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.466
2. 山下健太（KONDO RACING）1'36.713
3. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.799
4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'36.800
5. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.819
6. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.908
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.980
8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'37.037
9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.135
10. 小林可夢偉（KCMG）1'37.162
11. 国本雄資（KCMG）1'37.234
12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'37.818
13. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.960
14. 松下信治（B-Max Racing Team）1'38.009
15. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'38.449
16. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'38.498
17. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'39.605
18. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'39.987
19. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'40.260
20. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'40.449
21. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'40.645
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