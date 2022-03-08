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【スーパーフォーミュラ鈴鹿合同テスト：セッション4タイム結果】

1. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.466

2. 山下健太（KONDO RACING）1'36.713

3. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.799

4. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'36.800

5. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'36.819

6. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'36.908

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36.980

8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'37.037

9. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'37.135

10. 小林可夢偉（KCMG）1'37.162

11. 国本雄資（KCMG）1'37.234

12. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'37.818

13. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'37.960

14. 松下信治（B-Max Racing Team）1'38.009

15. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'38.449

16. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'38.498

17. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'39.605

18. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'39.987

19. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'40.260

20. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'40.449

21. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'40.645