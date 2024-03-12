スーパーGT富士公式テストのエントリーリスト発表。岡山テスト不参加のHOPPYスープラがエントリー、GAINER Zは不参加
富士スピードウェイで行なわれるスーパーGT公式テストのエントリーリストが発表。計41台の参加が明らかとなった。
GT300 start action
Masahide Kamio
3月23日、24日に富士スピードウェイで行なわれるスーパーGTの公式テスト。そのエントリーリストが公開された。
例によってGT500クラスは年間エントリーリスト通りのラインアップとなっているが、GT300クラスに関しては、年間エントリーしている27台中、26台が参加する。
岡山テストのエントリーリストには、昨シーズンの車両火災からの復活を目指すHOPPY team TSUCHIYAの25号車HOPPY Schatz GR Supra GTと、今季から自社製のZで参戦予定の11号車GAINER TANAX Zの2台が記載されていなかったが、富士テストのエントリーリストには25号車スープラの名前が載っている。一方で11号車Zの名前はなく、2度の公式テストを共に欠席する見込みだ。
参加ドライバーはGT300も岡山テストと大きく変わらないが、PONOS RACINGは女性ドライバーのリル・ワドゥーが、aprの31号車は根本悠生が今回から合流。NILZZ Racingは眞田拓海を新たに登録している。
■スーパーGT岡山公式テスト：エントリーリスト
GT500クラス
#3 Niterra MOTUL Z／高星明誠／三宅淳詞／NISMO NDDP
#8 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8／野尻智紀／松下信治／ARTA
#12 MARELLI IMPUL Z／平峰一貴／ベルトラン・バゲット／TEAM IMPUL
#14 ENEOS X PRIME GR Supra／大嶋和也／福住仁嶺／TGR TEAM ENEOS ROOKIE
#16 ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16／大津弘樹／佐藤蓮／ARTA
#17 Astemo CIVIC TYPE R-GT／塚越広大／太田格之進／Astemo REAL RACING
#19 WedsSport ADVAN GR Supra／国本雄資／阪口晴南／TGR TEAM WedsSport BANDOH
#23 MOTUL AUTECH Z／千代勝正／ロニー・クインタレッリ／NISMO
#24 リアライズコーポレーション ADVAN Z／松田次生／名取鉄平／KONDO RACING
#36 au TOM'S GR Supra／坪井翔／山下健太／TGR TEAM au TOM'S
#37 Deloitte TOM'S GR Supra／笹原右京／ジュリアーノ・アレジ／TGR TEAM Deloitte TOM'S
#38 KeePer CERUMO GR Supra／石浦宏明／大湯都史樹／TGR TEAM KeePer CERUMO
#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra／関口雄飛／中山雄一／TGR TEAM SARD
#64 Modulo CIVIC TYPE R-GT／伊沢拓也／大草りき／Modulo Nakajima Racing
#100 STANLEY CIVIC TYPE R-GT／山本尚貴／牧野任祐／STANLEY TEAM KUNIMITSU
GT300クラス
#2 muta Racing GR86 GT／堤優威／平良響／muta Racing INGING
#4 グッドスマイル 初音ミク AMG／谷口信輝／片岡龍也／GOODSMILE RACING & TeamUKYO
#5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号／藤波清斗／塩津佑介／TEAM MACH
#6 VELOREX FERRARI 296 GT3／片山義章／ロベルト・メリ・ムンタン／Team LeMans
#7 Studie BMW M4／荒聖治／二クラス・クルッテン／ブルーノ・スペングラー／BMW M Team Studie x CRS
#9 PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG／阪口良平／冨林勇佑／藤原優汰／PACIFIC RACING TEAM
#18 UPGARAGE NSX GT3／小林崇志／小出峻／三井優介／TEAM UPGARAGE
#20 シェイドレーシング GR86 GT／平中克幸／清水英志郎／SHADE RACING
#22 アールキューズ AMG GT3／和田久／加納政樹／城内政樹／小山美姫／R'Qs MOTOR SPORTS
#25 HOPPY Schatz GR Supra GT／菅波冬悟／松井孝允／佐藤公哉／HOPPY team TSUCHIYA
#30 apr GR86 GT／永井宏明／小林利徠斗／織戸学／apr
#31 apr LC500h GT／小高一斗／中村仁／根本悠生／apr
#45 PONOS FERRARI 296／ケイ・コッツォリーノ／リル・ワドゥー／PONOS RACING
#48 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R／井田太陽／柴田優作／眞田拓海／伊藤鷹志／NILZZ Racing
#50 ANEST IWATA Racing RC F GT3／イゴール・オオムラ・フラガ／古谷悠河／Arnage Racing
#52 Green Brave GR Supra GT／吉田広樹／野中誠太／埼玉Green Brave
#56 リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R／佐々木大樹／ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ／KONDO RACING
#60 Syntium LMcorsa GR Supra GT／吉本大樹／河野駿佑／LM corsa
#61 SUBARU BRZ R&D SPORT／井口卓人／山内英輝／奥本隼士／R&D SPORT
#62 HELM MOTORSPORTS GT-R／平手晃平／平木湧也／平木玲次／HELM MOTORSPORTS
#65 LEON PYRAMID AMG／蒲生尚弥／篠原拓朗／K2 R&D LEON RACING
#87 TBN／松浦孝亮／坂口夏月／JLOC
#88 TBN／小暮卓史／元嶋佑弥／JLOC
#96 K-tunes RC F GT3／新田守男／高木真一／K-tunes Racing
#360 RUNUP RIVAUX GT-R／大滝拓也／青木孝行／荒川麟／田中篤／TOMEI SPORTS
#777 D'station Vantage GT3／藤井誠暢／マルコ・ソーレンセン／D'station Racing
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