リアライズZが最速タイム。プレリュード最上位はSTANLEYの4番手｜スーパーGT富士公式テスト：初日午前タイム結果
3月15日に富士スピードウェイで、今季スーパーGTで2度目となる公式テストがスタート。初日午前のセッションでは、24号車リアライズコーポレーション Zがトップタイムをマークした。
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT富士公式テスト：初日午前タイム結果
GT500
1. #24 リアライズコーポレーション Z 1:28.087
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.178
3. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:28.273
4. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:28.279
5. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:28.317
6. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:28.343
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:28.355
8. #36 au TOM'S GR Supra 1:28.481
9. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:28.515
10. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.555
11. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:28.585
12. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT1:28.606
13. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:28.893
14. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.085
GT300
1. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:36.190
2. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:36.364
3. #30 apr GR86 GT 1:36.385
4. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:36.391
5. #777 D'station Vantage GT3 1:36.448
6. #48 NILZZ Racing 1:36.574
7. #11 GAINER TANAX Z 1:36.578
8. #65 LEON PYRAMID AMG 1:36.584
9. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:36.673
10. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:36.738
11. #31 apr LC500h GT 1:36.754
12. #52 Green Brave GR Supra GT 1:36.762
13. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:36.843
14. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:36.886
15. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:36.905
16. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:36.943
17. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:37.096
18. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:37.269
19. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.374
20. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:37.397
21. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:37.652
22. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:37.680
23. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:37.828
24. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:37.865
25. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:37.939
26. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:37.953
27. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:37.970
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:38.396
29. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:38.651
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