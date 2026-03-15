au TOM'S、盤石のトップタイム。DENSOスープラ、Moduloプレリュードが続く｜スーパーGT富士公式テスト：初日午後タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーGTの公式テスト。初日午後のセッションでは、36号車au TOM'S GR Supraがトップタイムをマークした。
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT富士公式テスト：初日午後タイム結果
GT500
1. #36 au TOM'S GR Supra 1:27.500
2. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:27.697
3. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:27.762
4. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:27.821
5. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:27.893
6. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:28.054
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:28.074
8. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:28.166
9. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:28.188
10. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:28.251
11. #24 リアライズコーポレーション Z 1:28.256
12. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:28.522
13. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:28.872
14. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:29.008
GT300
1. #11 GAINER TANAX Z 1:36.259
2. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:36.344
3. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:36.432
4. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:36.542
5. #30 apr GR86 GT 1:36.555
6. #65 LEON PYRAMID AMG 1:36.581
7. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:36.627
8. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:36.644
9. #31 apr LC500h GT 1:36.652
10. #52 Green Brave GR Supra GT 1:36.774
11. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:36.819
12. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:36.822
13. #48 NILZZ Racing 1:36.881
14. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:37.025
15. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:37.170
16. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:37.172
17. #777 D'station Vantage GT3 1:37.318
18. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:37.320
19. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:37.331
20. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:37.528
21. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:37.655
22. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:37.663
23. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:37.734
24. #96 K-tunes RC F GT3 1:37.847
25. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:37.942
26. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:38.543
27. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:39.211
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:39.217
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