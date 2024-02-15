【ギャラリー】正常進化？　いやいや過激なデザインも各所に！　連覇狙うレッドブルが新車『RB20』を発表

誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？ フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」

F1 F1 Red Bull Racing launch

誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？ フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」 誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？ フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」