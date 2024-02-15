【ギャラリー】正常進化？ いやいや過激なデザインも各所に！ 連覇狙うレッドブルが新車『RB20』を発表
2月15日（日本時間2月16日）に行なわれた発表会で公開された、レッドブルの2024年マシン『RB20』のフォトギャラリー。
Red Bull Racing RB20
レッドブル・レーシング RB20
写真：: Red Bull Content Pool
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レッドブル・レーシング RB20
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
写真：: Red Bull Content Pool
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