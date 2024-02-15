登録
F1
ニュース

【ギャラリー】正常進化？　いやいや過激なデザインも各所に！　連覇狙うレッドブルが新車『RB20』を発表

2月15日（日本時間2月16日）に行なわれた発表会で公開された、レッドブルの2024年マシン『RB20』のフォトギャラリー。

公開日時

Red Bull Racing RB20

Red Bull Racing RB20
1 - 37

レッドブル・レーシング RB20

レッドブル・レーシング RB20
2 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

SI202402140461

SI202402140461
3 - 37

レッドブル・レーシング RB20

レッドブル・レーシング RB20
4 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
5 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
6 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
7 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
8 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
9 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
10 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
11 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
12 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
13 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
14 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
15 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
16 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
17 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
18 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
19 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
20 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
21 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
22 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
23 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
24 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
25 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
26 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
27 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
28 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
29 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
30 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
31 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
32 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
33 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
34 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
35 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング

マックス・フェルスタッペン（レッドブル・レーシング
36 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング

セルジオ・ペレス（レッドブル・レーシング
37 - 37

写真：: Red Bull Content Pool

シェア
前の記事 真打ち登場！　レッドブルF1、ニューマシンRB20をお披露目。正常進化で2024年もダブルタイトル防衛狙う

最新ニュース

誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？　フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」

誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？　フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」

F1 F1
Red Bull Racing launch

誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？　フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」 誰しも“いつかはフェラーリ”、なのか……？　フェルスタッペン、現在はレッドブルに満足も将来的な跳ね馬移籍は「絶対にないとは言い切れない」

ロッシ／マルケスの大チャンピオンの系譜は間違いなし？　超速でMotoGPクラス昇格のペドロ・アコスタ、セパンテストで見せたその片鱗｜MotoGPコラム

ロッシ／マルケスの大チャンピオンの系譜は間違いなし？　超速でMotoGPクラス昇格のペドロ・アコスタ、セパンテストで見せたその片鱗｜MotoGPコラム

MGP MotoGP
セパンテスト

ロッシ／マルケスの大チャンピオンの系譜は間違いなし？　超速でMotoGPクラス昇格のペドロ・アコスタ、セパンテストで見せたその片鱗｜MotoGPコラム ロッシ／マルケスの大チャンピオンの系譜は間違いなし？　超速でMotoGPクラス昇格のペドロ・アコスタ、セパンテストで見せたその片鱗｜MotoGPコラム

ホーナー代表の疑惑？　興味ないね……フェルスタッペン「関係はいつもどおり」と影響を否定

ホーナー代表の疑惑？　興味ないね……フェルスタッペン「関係はいつもどおり」と影響を否定

F1 F1
Red Bull Racing launch

ホーナー代表の疑惑？　興味ないね……フェルスタッペン「関係はいつもどおり」と影響を否定 ホーナー代表の疑惑？　興味ないね……フェルスタッペン「関係はいつもどおり」と影響を否定

今年は控えめの新車発表になったマクラーレン。ノリス「本当の姿を見るまで、もうちょっと我慢して？」

今年は控えめの新車発表になったマクラーレン。ノリス「本当の姿を見るまで、もうちょっと我慢して？」

F1 F1
McLaren launch

今年は控えめの新車発表になったマクラーレン。ノリス「本当の姿を見るまで、もうちょっと我慢して？」 今年は控えめの新車発表になったマクラーレン。ノリス「本当の姿を見るまで、もうちょっと我慢して？」

ニュースレターを購読する
Socials
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2024 Motorsport Network. All rights reserved.
登録