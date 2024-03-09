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スーパーフォーミュラ 第1戦：鈴鹿

極寒のセッションで野尻智紀が首位発進。佐藤蓮、山本尚貴が続く……新人首位は5番手プルシェール｜スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：土曜フリー走行タイム結果

3月9日に行なわれたスーパーフォーミュラ第1戦の土曜フリー走行。トップタイムを記録したのは野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。

Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Tomoki Nojiri, TEAM MUGEN

Motorsport.com / Japan

スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：土曜フリー走行タイム結果

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36''415
2. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''598
3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''708
4. 山下健太（KONDO RACING）1'36''709
5. テオ・プルシェール（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'36''902
6. 松下信治（TGM Grand Prix）1'36''921
7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36''969
8. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''074
9. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37''131
10. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'37''163
11. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'37''232
12. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'37''296
13. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''482
14. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'37''540
15. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'37''615
16. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'37''904
17. 小高一斗（KONDO RACING）1'38''029
18. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'38''060
19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'38''083
20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'38''174
21. Juju（TGM Grand Prix）1'40''750

 

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