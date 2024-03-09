極寒のセッションで野尻智紀が首位発進。佐藤蓮、山本尚貴が続く……新人首位は5番手プルシェール｜スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：土曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第1戦鈴鹿：土曜フリー走行タイム結果

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'36''415

2. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''598

3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'36''708

4. 山下健太（KONDO RACING）1'36''709

5. テオ・プルシェール（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'36''902

6. 松下信治（TGM Grand Prix）1'36''921

7. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'36''969

8. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''074

9. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'37''131

10. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'37''163

11. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'37''232

12. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'37''296

13. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'37''482

14. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'37''540

15. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'37''615

16. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'37''904

17. 小高一斗（KONDO RACING）1'38''029

18. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'38''060

19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'38''083

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'38''174

21. Juju（TGM Grand Prix）1'40''750