山下健太がトップタイム、NAKAJIMA RACING勢が続く。デ・フリーズ16番手｜スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：土曜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第5戦もてぎ：土曜フリー走行タイム結果

1. 山下健太（KONDO RACING）1'32''366

2. 佐藤蓮（PONOS NAKAJIMA RACING）1'32''438

3. 山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）1'32''510

4. 大湯都史樹（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'32''634

5. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32''656

6. 福住仁嶺（Kids com Team KCMG）1'32''722

7. 太田格之進（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'32''726

8. 阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING）1'32''775

9. 坪井翔（VANTELIN TEAM TOM’S）1'32''824

10. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'32''953

11. 木村偉織（San-Ei Gen with B-Max）1'33''030

12. 岩佐歩夢（TEAM MUGEN）1'33''127

13. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'33''140

14. 国本雄資（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'33''217

15. 笹原右京（VANTELIN TEAM TOM’S）1'33''221

16. ニック・デ・フリーズ（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL）1'33''312

17. 小高一斗（KONDO RACING）1'33''340

18. 小林可夢偉（Kids com Team KCMG）1'33''439

19. 大津弘樹（TGM Grand Prix）1'33''557

20. 三宅淳詞（ThreeBond Racing）1'34''225

21. Juju（TGM Grand Prix）1'34''417