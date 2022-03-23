スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション4タイム結果
富士スピードウェイで行なわれているスーパーフォーミュラの合同テスト。2日目午後のセッション4でトップタイムを記録したのはサッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）だった。
【スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション4タイム結果】
1. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'20.953
2. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.147
3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.250
4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'21.316
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.365
6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.418
7. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.439
8. 山下健太（KONDO RACING）1'21.441
9. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.487
10. 松下信治（B-Max Racing Team）1'21.576
11. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.631
12. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.651
13. 小林可夢偉（KCMG）1'21.767
14. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'21.799
15. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.803
16. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'21.844
17. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.906
18. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'21.980
19. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.147
20. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.167
21. 国本雄資（KCMG）1'22.211
まさに現代的なチームメイトのあり方？ TEAM GOH佐藤＆三宅「ライバルだけど、お互い協力して速くなれれば」
スーパーフォーミュラ富士合同テスト2日目レポート：総合首位はフェネストラズ、鈴鹿テスト首位の坪井が肉薄