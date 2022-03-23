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【スーパーフォーミュラ富士合同テスト：セッション4タイム結果】

1. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'20.953

2. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.147

3. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.250

4. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'21.316

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.365

6. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.418

7. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.439

8. 山下健太（KONDO RACING）1'21.441

9. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.487

10. 松下信治（B-Max Racing Team）1'21.576

11. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'21.631

12. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.651

13. 小林可夢偉（KCMG）1'21.767

14. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'21.799

15. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.803

16. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'21.844

17. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'21.906

18. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'21.980

19. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.147

20. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.167

21. 国本雄資（KCMG）1'22.211