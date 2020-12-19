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スーパーフォーミュラ / 第7戦：富士 / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第7戦富士｜専有走行タイム結果

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スーパーフォーミュラ第7戦富士｜専有走行タイム結果

2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦富士の専有走行が行なわれ、TEAM MUGENの笹原右京がトップタイムを記録した。

　2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦の専有走行が富士スピードウェイで行なわれた。トップは笹原右京（TEAM MUGEN）で、タイムは1分20秒863だった。

【スーパーフォーミュラ第7戦富士：土曜専有走行タイム結果】

1. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1:20.863
2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:21.573
3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:21.645
4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:21.692
5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:21.720
6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1:21.767
7. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.952
8. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:22.047
9. 山下健太（KONDO RACING） 1:22.092
10. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:22.169
11. 大津弘樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:22.198
12. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:22.280
13. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1:22.361
14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:22.373
15. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:22.443
16. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:22.450
17. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:22.496
18. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:22.579
19. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:22.689
20. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:22.714

 

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