スーパーフォーミュラ第7戦富士｜専有走行タイム結果

2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦の専有走行が富士スピードウェイで行なわれた。トップは笹原右京（TEAM MUGEN）で、タイムは1分20秒863だった。

【スーパーフォーミュラ第7戦富士：土曜専有走行タイム結果】

1. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1:20.863

2. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:21.573

3. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1:21.645

4. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:21.692

5. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1:21.720

6. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1:21.767

7. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:21.952

8. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:22.047

9. 山下健太（KONDO RACING） 1:22.092

10. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1:22.169

11. 大津弘樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1:22.198

12. タチアナ・カルデロン（ThreeBond Drago CORSE） 1:22.280

13. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1:22.361

14. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1:22.373

15. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:22.443

16. サッシャ ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1:22.450

17. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1:22.496

18. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1:22.579

19. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1:22.689

20. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1:22.714