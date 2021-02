2021年スーパーGTのエントリーリストが明らかに。計44台が名を連ねる

スーパーGTは2021年シーズンのエントリーリストを発表。GT500クラス、GT300クラス合わせて44台が新たなシーズンを戦うこととなった。

GT500クラスに参戦する15台に関しては、同クラスに参戦するホンダ、トヨタ、日産/ニスモが既に体制を発表済み。タイヤに関してはブリヂストンが最多9台にタイヤを供給し、横浜ゴムとミシュランが2台ずつ、ダンロップが1台供給することとなっている。

しかしながら、16号車Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GTだけはタイヤメーカーの欄が空欄となっている。ただ既報の通り、彼らはタイヤサプライヤーを横浜ゴムからダンロップにスイッチするのではないかと見られている。

GT300クラスに関しては、これまで体制を発表していなかったチームの参戦もいくつか明らかになった。スバルに関しては2021年仕様のBRZが未だ正式発表されていないものの、61号車SUBARU BRZ R&D SPORTが昨年同様、井口卓人と山内英輝の布陣でリストアップされている。

また、昨年PACIFIC D'station RacingとLM corsaにタイヤを供給したミシュランの名前がGT300のエントリーリストにはない。同クラスは今年も横浜ゴムが最多の19チームにタイヤを供給し、ブリヂストンとダンロップが5チームずつに供給する。

今回のエントリーリスト発表でGT300クラスに参戦するほとんどのチームのドライバーが判明した形だが、TEAM MACHとJLOCのドライバーは明らかにされていない。

さらにスーパーフォーミュラ・ライツとスーパーGTのGT300に参戦するものと見られているジュリアーノ・アレジの名前は今回のエントリーリストに入っていない。

■2021年スーパーGT GT500クラス エントリーリスト

車両名/ドライバー/エントラント/タイヤ

#1 STANLEY NSX-GT/山本尚貴、牧野任祐/TEAM KUNIMITSU/ブリヂストン

#3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R/平手晃平、千代勝正/NDDP RACING with B-MAX/ミシュラン

#8 ARTA NSX-GT/野尻智紀、福住仁嶺/ARTA/ブリヂストン

#12 カルソニック IMPUL GT-R/平峰一貴、松下信治/TEAM IMPUL/ブリヂストン

#14 ENEOS X PRIME GR Supra/大嶋和也、山下健太/TGR TEAM ENEOS ROOKIE/ブリヂストン

#16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT/笹原右京、大湯都史樹/TEAM Red Bull MUGEN/

#17 Astemo NSX-GT/塚越広大、ベルトラン・バゲット/Astemo REAL RACING/ブリヂストン

#19 WedsSport ADVAN GR Supra/国本雄資、宮田莉朋/TGR TEAM WedsSport BANDOH/ヨコハマ

#23 MOTUL AUTECH GT-R/松田次生、ロニー・クインタレッリ/NISMO/ミシュラン

#24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R/高星明誠、佐々木大樹/KONDO RACING/ヨコハマ

#36 au TOM'S GR Supra/関口雄飛、坪井翔/TGR TEAM au TOM'S/ブリヂストン

#37 KeePer TOM'S GR Supra/平川亮、サッシャ・フェネストラズ/TGR TEAM KeePer TOM'S/ブリヂストン

#38 ZENT CERUMO GR Supra/立川祐路、石浦宏明/TGR TEAM ZENT CERUMO/ブリヂストン

#39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra/ヘイキ・コバライネン、中山雄一/TGR TEAM SARD/ブリヂストン

#64 Modulo NSX-GT/伊沢拓也、大津弘樹/Modulo Nakajima Racing/ダンロップ

■GT300クラス エントリーリスト

#2 muta Racing Lotus MC/加藤寛規、阪口良平/muta Racing INGING/ブリヂストン

#4 グッドスマイル 初音ミク AMG/谷口信輝、片岡龍也/GOODSMILE RACING & TeamUKYO/ヨコハマ

#5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号/TBN、TBN/TEAM MACH/ヨコハマ

#6 TBN/本山哲、片山義章/Team LeMans w/ MOTOYAMA Racing/ヨコハマ

#7 Studie PLUS BMW/荒聖治、山口智英/BMW Team Studie × CSL/ヨコハマ

#9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari/木村武史、ケイ・コッツォリーノ/PACIFIC CARGUY Racing/ヨコハマ

#10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R/星野一樹、石川京侍/GAINER/ダンロップ

#11 GAINER TANAX GT-R/平中克幸、安田裕信/GAINER/ダンロップ

#18 UPGARAGE NSX GT3/小林崇志、名取鉄平/TEAM UPGARAGE/ヨコハマ

#21 Hitotsuyama Audi R8 LMS/川端伸太朗、篠原拓朗/Audi Team Hitotsuyama/ヨコハマ

#22 アールキューズ AMG GT3/和田久、城内政樹/R'Qs MOTOR SPORTS/ヨコハマ

#25 HOPPY Porsche/松井孝允、佐藤公哉/HOPPY team TSUCHIYA/ヨコハマ

#30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT/永井宏明、織戸学/apr/ヨコハマ

#31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT/嵯峨宏紀、中山友貴/apr/ブリヂストン

#34 Yogibo NSX GT3/道上龍、密山祥吾/Yogibo Drago CORSE/ヨコハマ

#35 arto RC F GT3/ショーン・ウォーキンショー、ナタポン・ホートンカム/arto Ping An Team Thailand/ヨコハマ

#48 植毛ケーズフロンティア GT-R/田中優暉、飯田太陽/NILZZ Racing/ヨコハマ

#50 Arnage AMG GT3/加納政樹、柳田真孝/Arnage Racing/ヨコハマ

#52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT/吉田広樹、川合孝汰/埼玉トヨペット Green Brave/ブリヂストン

#55 ARTA NSX GT3/高木真一、佐藤蓮/ARTA/ブリヂストン

#56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R/藤波清斗、ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/KONDO RACING/ヨコハマ

#60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT/吉本大樹、河野駿佑/LM corsa/ダンロップ

#61 SUBARU BRZ R&D SPORT/井口卓人、山内英輝/R&D SPORT/ダンロップ

#65 LEON PYRAMID AMG/蒲生尚弥、菅波冬悟/K2 R&D LEON RACING/ブリヂストン

#87 TBN/TBN、TBN/JLOC/ヨコハマ

#88 TBN/TBN、TBN/JLOC/ヨコハマ

#96 K-tunes RC F GT3/新田守男、阪口晴南/K-tunes Racing/ダンロップ

#244 たかのこの湯 GR Supra GT/三宅淳詞、堤優威/Max Racing/ヨコハマ

#360 RUNUP RIVAUX GT-R/青木孝行、田中篤/TOMEI SPORTS/ヨコハマ