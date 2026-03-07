au TOM'Sが3連続トップタイム。僅差の2番手にSTANLEYプレリュード｜スーパーGT岡山公式テスト：2日目午前タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれている2026年のスーパーGT公式テスト。2日目午前のセッション3は、初日の午前・午後に続いて36号車au TOM'S GR Supraがトップタイムをマークした。
#100 STANLEY HRC PRELUDE-GT
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT岡山公式テスト：2日目午前タイム結果
GT500
1. #36 au TOM'S GR Supra 1:18.009
2. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:18.049
3. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:18.152
4. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:18.311
5. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:18.449
6. #24 リアライズコーポレーション Z 1:18.522
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:18.645
8. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:18.791
9. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:18.847
10. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:18.983
11. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:19.035
12. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:19.201
13. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:19.218
14. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:19.416
GT300
1. #52 Green Brave GR Supra GT 1:25.152
2. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:25.216
3. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:25.267
4. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:25.725
5. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:25.766
6. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:25.872
7. #777 D'station Vantage GT3 1:25.880
8. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:25.923
9. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:25.964
10. #65 LEON PYRAMID AMG 1:25.992
11. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:25.993
12. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:26.016
13. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:26.123
14. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:26.136
15. #30 apr GR86 GT 1:26.361
16. #31 apr LC500h GT 1:26.375
17. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:26.440
18. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:26.445
19. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:26.548
20. #48 NILZZ Racing 1:26.606
21. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:26.641
22. #96 K-tunes RC F GT3 1:26.725
23. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:27.118
24. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:27.244
25. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:27.429
26. #22 アールキューズ AMG GT3 1:28.249
27. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:28.360
28. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:28.761
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。