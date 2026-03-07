au TOM'Sが3連続トップタイム。僅差の2番手にSTANLEYプレリュード｜スーパーGT岡山公式テスト：2日目午前タイム結果

プレリュードでGT500王座奪還目指すホンダ陣営。公式テスト初日終え牧野任祐は慎重「『トップ争いできる』と自信を持っては言えない状況」

前の記事 プレリュードでGT500王座奪還目指すホンダ陣営。公式テスト初日終え牧野任祐は慎重「『トップ争いできる』と自信を持っては言えない状況」