ENEOSスープラがトップタイム。クビアトはGT300の5番手｜スーパーGT岡山公式テスト：2日目午後タイム結果
岡山国際サーキットで行なわれた2026年のスーパーGT公式テスト。最終セッションである2日目午後のセッション4は、14号車ENEOS X PRIME GR Supraがトップタイムをマークした。また88号車VENTENY Lamborghini GT3に乗るダニール・クビアトは、GT300クラスの5番手につけた。
写真：: Masahide Kamio
スーパーGT岡山公式テスト：2日目午後タイム結果
GT500
1. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:18.076
2. #24 リアライズコーポレーション Z 1:18.176
3. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:18.201
4. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:18.312
5. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:18.433
6. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:18.456
7. #23 MOTUL Niterra Z 1:18.650
8. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:18.671
9. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:18.772
10. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:18.867
11. #36 au TOM'S GR Supra 1:18.983
12. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:19.078
13. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:19.694
GT300
1. #52 Green Brave GR Supra GT 1:25.347
2. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:25.349
3. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:25.634
4. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:25.789
5. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:25.815
6. #65 LEON PYRAMID AMG 1:25.872
7. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:25.920
8. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:25.994
9. #777 D'station Vantage GT3 1:26.013
10. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:26.098
11. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:26.131
12. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:26.243
13. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:26.443
14. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:26.458
15. #30 apr GR86 GT 1:26.665
16. #48 NILZZ Racing 1:26.732
17. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:26.927
18. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:26.968
19. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:27.072
20. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:27.095
21. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:27.313
22. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:27.343
23. #96 K-tunes RC F GT3 1:27.390
24. #31 apr LC500h GT 1:27.577
25. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:27.681
26. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:27.978
27. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:28.884
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:29.142
スーパーGT公式テスト：2日間総合タイム結果
GT500
1. #36 au TOM'S GR Supra 1:17.446
2. #38 KeePer CERUMO GR Supra 1:17.723
3. #12 TRS IMPUL with SDG Z 1:17.764
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1:17.917
5. #23 MOTUL Niterra Z 1:17.930
6. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1:17.960
7. #37 Deloitte TOM'S GR Supra 1:17.968
8. #17 Astemo HRC PRELUDE-GT 1:18.011
9. #100 STANLEY HRC PRELUDE-GT 1:18.048
10. #24 リアライズコーポレーション Z 1:18.028
11. #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:18.449
12. #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT 1:18.772
13. #19 WedsSport BANDOH GR Supra 1:18.312
14. #64 Modulo HRC PRELUDE-GT 1:19.068
GT300
1. #60 Syntium LMcorsa LC500 GT 1:24.919
2. #52 Green Brave GR Supra GT 1:25.152
3. #32 ENEOS X PRIME AMG GT3 1:25.267
4. #2 HYPER WATER INGING GR86 GT 1:25.634
5. #7 CARGUY Ferrari 296 GT3 1:25.725
6. #65 LEON PYRAMID AMG 1:25.760
7. #6 UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI 1:25.766
8. #56 リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R 1:25.788
9. #666 seven x seven PORSCHE GT3R EVO 1:25.789
10. #9 PACIFIC ウマ娘 NAC BMW 1:25.798
11. #30 apr GR86 GT 1:25.805
12. #88 VENTENY Lamborghini GT3 1:25.815
13. #777 D'station Vantage GT3 1:25.880
14. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1:25.923
15. #5 マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 1:25.964
16. #45 PONOS FERRARI 296 EVO 1:25.993
17. #48 NILZZ Racing 1:26.042
18. #25 HOPPY Schatz GR Supra GT 1:26.243
19. #31 apr LC500h GT 1:26.312
20. #20 シェイドレーシング RC F GT3 1:26.366
21. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1:26.482
22. #62 HELM MOTORSPORTS GT-R 1:26.548
23. #87 JLOC Lamborghini GT3 1:26.575
24. #360 RUNUP × SOL GT-R 1:26.695
25. #96 K-tunes RC F GT3 1:26.725
26. #18 UPGARAGE AMG GT3 1:26.303
27. #26 ANEST IWATA GAINER Z 1:27.118
28. #22 アールキューズ AMG GT3 1:27.241
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
ノリス「完全にカオス。大きな事故が起きる」2026年の新世代F1、開幕レース後も批判続く
メルセデス、スタート前に計算違い？ ラッセル「スタートの時に全然バッテリーが残ってなかった」
フェラーリ、今年は勝てるぞ！ 開幕戦終えハミルトンも自信深める「メルセデスに追いつくにはまだやることがある。でも不可能じゃない」
アストンマーティン・ホンダ、オーストラリアGP決勝を今後のレースに向けた糧に……データ収集に充てる。ニューウェイ代表「マシンをより深く学んだ」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。