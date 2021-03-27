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スーパーGT / 富士公式テスト / 速報ニュース

【スーパーGT】富士公式テスト｜セッション2タイム結果

富士スピードウェイで行なわれたスーパーGT公式テストのセッション2。GT500クラスは#36 au TOM'S GR Supra（関口雄飛／坪井翔）、GT300クラスは#244 たかのこの湯 GR Supra GT（三宅淳詞／堤優威）がトップタイムを記録した。

【スーパーGT】富士公式テスト｜セッション2タイム結果

【GT500クラス】

1. #36 au TOM'S GR Supra 1'27.760
2. #14 ENEOS X PRIME GR Supra 1'27.949
3. #17 Astemo NSX-GT 1'28.287
4. #39 DENSO KOBELCO SARD GR Supra 1'28.293
5. #23 MOTUL AUTECH GT-R 1'28.317
6. #19 WedsSport ADVAN GR Supra 1'28.319
7. #12 カルソニック IMPUL GT-R 1'28.371
8. #8 ARTA NSX-GT 1'28.386
9. #1 STANLEY NSX-GT 1'28.431
10. #38 ZENT CERUMO GR Supra 1'28.610
11. #37 KeePer TOM'S GR Supra 1'28.618
12. #64 Modulo NSX-GT 1'28.652
13. #24 リアライズコーポレーション ADVAN GT-R 1'28.860
14. #16 Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT 1'29.028
15. #3 CRAFTSPORTS MOTUL GT-R

【GT300クラス】

1. #244 たかのこの湯 GR Supra GT 1'36.931
2. #18 UPGARAGE NSX GT3 1'37.072
3. #88 JLOC ランボルギーニ GT3 1'37.097
4. #30 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'37.103
5. #65 LEON PYRAMID AMG 1'37.104
6. #11 GAINER TANAX GT-R 1'37.106
7. #96 K-tunes RC F GT3 1'37.118
8. #360 RUNUP RIVAUX GT-R 1'37.200
9. #10 GAINER TANAX with IMPUL GT-R 1'37.231
10. #2 muta Racing Lotus MC 1'37.237
11. #4 グッドスマイル 初音ミク AMG 1'37.292
12. #21 Hitotsuyama Audi R8 LMS 1'37.379
13. #55 ARTA NSX GT3 1'37.402
14. #56 リアライズ日産自動車大学校 GT-R 1'37.434
15. #5 マッハ車検 GTNET MC86 マッハ号 1'37.581
16. #60 SYNTIUM LMcorsa GR Supra GT 1'37.617
17. #61 SUBARU BRZ R&D SPORT 1'37.632
18. #7 Studie PLUS BMW 1'37.715
19. #25 HOPPY Porsche 1'37.743
20. #6 Team LeMans Audi R8 LMS 1'37.760
21. #9 PACIFIC NAC CARGUY Ferrari 1'37.786
22. #50 Arnage AMG GT3 1'38.015
23. #31 TOYOTA GR SPORT PRIUS PHV apr GT 1'38.032
24. #34 Yogibo NSX GT3 1'38.143
25. #52 埼玉トヨペットGB GR Supra GT 1'38.170
26. #35 arto RC F GT3 1'38.229
27. #87 グランシード ランボルギーニ GT3 1'38.313
28. #48 植毛ケーズフロンティア GT-R 1'38.970

 

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