F1メカ解説｜2021年、アルファタウリ・ホンダAT02大解剖

Photo by: Giorgio Piola

アルファタウリAT02は、2020年にレッドブルが使ったステアリングラックとアッセンブリーを、トークンを使わずに変更することができた。これにより、ステアリングラックのアッセンブリーは、より後方に移動。フロントベルクヘッド部分には露出しない形となった。

Photo by: Giorgio Piola

AT02のリヤサスペンションとギヤボックスは、AT01から流用されている。とはいえこの下から見た構図のイラストでは、さまざまなディテールの部分をご覧いただくことができよう。特にプルロッドの車体側の取り付け部が、よく分かる。

Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri AT02 new front wing end plate with arrows details, French GP

アルファタウリは、シーズンを通じて複数回にわたってフロントウイング翼端板のフットプレートの形状を変更。フットプレート下の部分が四角いもの、そして曲線を描くものなどが登場した。また翼端板とフットプレートの間に存在する開口部の形状も変更された。この開口部により、フットプレート上部から下部に、空気が抜けるような形となっている。

Photo by: Giorgio Piola

AlphaTauri AT01 and AT02 front wing comparison, Italian GP

イタリアGPに持ち込まれたフロントウイング、その2020年版と2021版の比較である。2020年仕様のフロントウイングは、フラップの1枚目と2枚目の内側先端が、メインプレーンの中央平坦部に接続されるような形となっている。しかしAT02では、全てのフラップの先端が独立して存在、また、もっとも後方のフラップ(4枚目)の形状自体も変更されている。

カウルが取り外されたAT02。通常は見ることのできない、マシンの内部をじっくりと観察することができる。

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, arrives on the grid

グリッドに到着したアルファタウリAT02。バージボードとサイドポッド・ディフレクターの全体的なレイアウトが観察できる。

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid

AT02のバージボードとディフレクターをやや上方からチェック。実に複雑なレイアウトとなっており、2021年F1の空力の複雑さを認識することができよう。

Steering wheel for the car of Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images