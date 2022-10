今季インディ500ウィナーのエリクソン、伝統のボルグワーナー・トロフィーの109番目に顔が刻まれる

Listen to this article

今季のインディ500勝者であるマーカス・エリクソンの顔が、ボルグワーナー・トロフィーに刻み込まれた。

5月にインディアナポリス・モータースピードウェイで開催された第109回インディ500。チップ・ガナッシ・レーシング所属の元F1ドライバーであるエリクソンは、パトリシオ・オワード(アロー・マクラーレンSP)を抑え込み自身初制覇、チームとしても10年ぶり5度目の優勝を挙げた。

エリクソンは200周のレースで平均時速282km/hを記録し、310万ドル(10月28日時点でのレートでに4億5430万円)の賞金を手にした。スウェーデン人としてはケニー・ブラック以来23年ぶり、ふたり目の勝者となった。

マーカス・エリクソンとボルグワーナーのミッシェル・コリンズ

Photo by: Dan R. Boyd for BorgWarner Inc.