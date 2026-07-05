2026年鈴鹿8耐がスタート！ ホンダ2番手、トップはオートレース宇部｜鈴鹿8耐スタート
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースがスタートし、序盤はAutoRace Ube Racing Teamがレースをリードしている。
写真：: T.Yamaguchi
7月5日、三重県・鈴鹿サーキットで第47回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースがスタートした。序盤はAutoRace Ube Racing Teamがトップに立っている。
例年より1ヵ月ほど速い開催となった今年の鈴鹿8耐は、梅雨ということもあり雨模様。スタート時は弱い雨が降り注ぐ状況だった。
11時30分、ル・マン方式でライダーがマシンに駆け寄っていき、レースがスタート。
スタートでは大きな混乱はなく、素早くマシンに駆け寄って飛び出した#76 AutoRace Ube Racing Team（浦本修充）がホンダファクトリー（#30 Honda HRC）を抜いて先頭に浮上。1周目からライバルを引き離そうという走りを見せた。
序盤3周を終えた時点での上位のオーダーは、AutoRace Ube Racing Team、Honda HRCがトップ2を形成し、3番手をAstemo Pro Honda SI Racing、YAMAHA FACTORY RACING TEAM、YART Yamaha Official EWC Teamが争いながら続いた。
なお予選2番手だったBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMはマシン始動に時間がかかったことで大きくポジションをダウンしたが、オーバーテイクを連発し、3番手争いに復帰した。
今年で3年目の挑戦となっているTeam SUZUKI CN CHALLENGEは13番手。まずはトップ10入りを目指すポジションでレースを開始した。
鈴鹿8耐のフィニッシュは19時30分。非常に長丁場のレースとなるが、このままAutoRace Ubeが逃げるのか、ホンダやヤマハファクトリーが逆転するのか……目が離せないレースとなってくるだろう。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
鈴鹿8耐：決勝レース2時間｜セーフティカー2度出動の8耐序盤。雨脚強まる中、Honda HRCが首位奪還
トヨタ育成の佐野雄城、FRECで初優勝！ ハンガロリンク戦レース1をポール・トゥ・ウインで飾る……ランキングも急浮上
やっぱり今年のF1は危ない？ イギリスGPスプリント序盤の激戦で再燃する”ヨーヨー”のようなレースへの批判
ハミルトン、打倒メルセデスは難しい？「全開で走っているのに引き離されるのはイライラする」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。