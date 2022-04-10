野尻智紀がポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果

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【スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.522

2. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.717

3. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.731

4. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.754

5. 山下健太（KONDO RACING）1'21.763

6. 小林可夢偉（KCMG）1'21.842

7. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'21.857

8. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.882

9. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'21.934

10. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.948

11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.178

12. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.249

ーー以下予選Q1で決定ーー

13. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.374

14. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.238

15. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.518

16. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'22.277

17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.667

18. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.477

19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23.075

20. 国本雄資（KCMG）1'22.635

21. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.733