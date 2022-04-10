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スーパーフォーミュラ / 第1戦・第2戦富士 ニュース

野尻智紀がポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果

スーパーフォーミュラ第2戦の公式予選が富士スピードウェイで行なわれた。同日午後に行なわれる決勝レースのポールポジションを獲得したのは野尻智紀（TEAM MUGEN）だった。

野尻智紀がポール獲得！　2022スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果
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【スーパーフォーミュラ第2戦富士：予選タイム結果】

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN）1'21.522
2. 宮田莉朋（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.717
3. 笹原右京（TEAM MUGEN）1'21.731
4. 佐藤蓮（TEAM GOH）1'21.754
5. 山下健太（KONDO RACING）1'21.763
6. 小林可夢偉（KCMG）1'21.842
7. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING）1'21.857
8. 平川亮（carenex TEAM IMPUL）1'21.882
9. 三宅淳詞（TEAM GOH）1'21.934
10. ジュリアーノ・アレジ（Kuo VANTELIN TEAM TOM’S）1'21.948
11. 坪井翔（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.178
12. 大津弘樹（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.249
ーー以下予選Q1で決定ーー
13. 牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）1'22.374
14. 福住仁嶺（ThreeBond Drago CORSE）1'22.238
15. 阪口晴南（P.MU/CERUMO･INGING）1'22.518
16. 関口雄飛（carenex TEAM IMPUL）1'22.277
17. 山本尚貴（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.667
18. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING）1'22.477
19. 大嶋和也（docomo business ROOKIE）1'23.075
20. 国本雄資（KCMG）1'22.635
21. 松下信治（B-Max Racing Team）1'22.733

 
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