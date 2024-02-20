【ギャラリー】新カラーリングのマシン続々！ スーパーフォーミュラ2024開幕直前の鈴鹿テスト
鈴鹿サーキットで2月21～22日に行なわれるスーパーフォーミュラの合同テスト。現地では新カラーリングのマシンが続々と運び込まれた。
Atsushi Miyake, ThreeBond Racing
Masahide Kamio
Atsushi Miyake, ThreeBond Racing
Photo by: Masahide Kamio
Juju, TGM Grand Prix
Photo by: Masahide Kamio
#50 Iori Kimura, San-Ei Gen with B-Max
Photo by: Masahide Kamio
#14 Kazuya Oshima, docomo business ROOKIE
Photo by: Masahide Kamio
Kids com Team KCMG #7
Photo by: Masahide Kamio
PONOS NAKAJIMA RACING
Photo by: Masahide Kamio
Juju, TGM Grand Prix
Photo by: Masahide Kamio
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