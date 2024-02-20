【ギャラリー】新カラーリングのマシン続々！　スーパーフォーミュラ2024開幕直前の鈴鹿テスト

意外と“しっかり者”！？ セルモ立川監督から見た、新入り大湯都史樹の印象「若手の中でもクルマのコメントをしっかりする」。一方チームメイト阪口は「よーく当たる」

SF スーパーフォーミュラ February Suzuka testing

意外と“しっかり者”！？ セルモ立川監督から見た、新入り大湯都史樹の印象「若手の中でもクルマのコメントをしっかりする」。一方チームメイト阪口は「よーく当たる」 意外と“しっかり者”！？ セルモ立川監督から見た、新入り大湯都史樹の印象「若手の中でもクルマのコメントをしっかりする」。一方チームメイト阪口は「よーく当たる」