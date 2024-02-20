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スーパーフォーミュラ February Suzuka testing

【ギャラリー】新カラーリングのマシン続々！　スーパーフォーミュラ2024開幕直前の鈴鹿テスト

鈴鹿サーキットで2月21～22日に行なわれるスーパーフォーミュラの合同テスト。現地では新カラーリングのマシンが続々と運び込まれた。

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Atsushi Miyake, ThreeBond Racing

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Masahide Kamio

Atsushi Miyake, ThreeBond Racing

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Photo by: Masahide Kamio

Juju, TGM Grand Prix

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Photo by: Masahide Kamio

#50 Iori Kimura, San-Ei Gen with B-Max

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Photo by: Masahide Kamio

#14 Kazuya Oshima, docomo business ROOKIE

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Photo by: Masahide Kamio

Kids com Team KCMG　#7

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Photo by: Masahide Kamio

PONOS NAKAJIMA RACING

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Photo by: Masahide Kamio

Juju, TGM Grand Prix

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Photo by: Masahide Kamio

 
 

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