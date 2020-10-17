スーパーフォーミュラ第3戦SUGOフリー走行｜タイム結果

【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO土曜専有走行タイム結果】

1. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'04''745

2. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'04''852

3. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'05''140

4. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'05''340

5. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'05''552

6. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'05''785

7. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING） 1'05''966

8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'05''971

9. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'05''987

10. 山下健太（KONDO RACING） 1'06''019

11. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'06''073

12. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING） 1'06''212

13. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max） 1'06''396

14. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'06''752

15. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'07''244

16. 大嶋和也（ROOKIE Racing）1'08''017

17. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'09''012

18. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'09''084

19. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'27''831