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スーパーフォーミュラ / 第3戦：SUGO / 速報ニュース

スーパーフォーミュラ第3戦SUGOフリー走行｜タイム結果

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スーパーフォーミュラ第3戦SUGOフリー走行｜タイム結果

2020年の全日本スーパーフォーミュラ選手権第3戦のフリー走行がスポーツランドSUGOで行なわれ、ITOCHU ENEX TEAM IMPULの 平川亮がトップタイムを記録した。

【スーパーフォーミュラ第3戦SUGO土曜専有走行タイム結果】
1. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'04''745
2. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'04''852
3. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'05''140
4. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'05''340
5. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'05''552
6. 牧野任祐（TCS NAKAJIMA RACING） 1'05''785
7. 坪井翔（P.MU／CERUMO・INGING） 1'05''966
8. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'05''971
9. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'05''987
10. 山下健太（KONDO RACING） 1'06''019
11. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'06''073
12. 石浦宏明（P.MU／CERUMO・INGING） 1'06''212
13. セルジオ・セッテ・カマラ（Buzz Racing with B-Max） 1'06''396
14. 塚越広大（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'06''752
15. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'07''244
16. 大嶋和也（ROOKIE Racing）1'08''017
17. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'09''012
18. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'09''084
19. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'27''831

 

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