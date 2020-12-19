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スーパーフォーミュラ / 第7戦：富士 / フリー走行レポート

スーパーフォーミュラ第7戦富士｜フリー走行タイム結果

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スーパーフォーミュラ第7戦富士｜フリー走行タイム結果

スーパーフォーミュラ第7戦富士のフリー走行が行なわれ、TEAM MUGENの野尻智紀がトップタイムを記録した。

　2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦のフリー走行が富士スピードウェイで行なわれた。トップは野尻智紀（TEAM MUGEN）で、タイムは1分20秒708だった。2番手にもチームメイトの笹原右京がつけた。

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'20''708
2. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'20''791
3. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'20''947
4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1'20''988
5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'20''996
6. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1'21''025
7. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21''047
8. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21''217
9. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'21''237
10. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'21''431
11. 山下健太（KONDO RACING） 1'21''449
12. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'21''617
13. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'21''691
14. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'21''750
15. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'21''857
16. 大津弘樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1’21''940
17. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'22''050
18. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'22''088
19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'22''118
20. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22''161

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