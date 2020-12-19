2020年全日本スーパーフォーミュラ選手権第7戦のフリー走行が富士スピードウェイで行なわれた。トップは野尻智紀（TEAM MUGEN）で、タイムは1分20秒708だった。2番手にもチームメイトの笹原右京がつけた。

1. 野尻智紀（TEAM MUGEN） 1'20''708

2. 笹原右京（TEAM MUGEN） 1'20''791

3. 平川亮（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'20''947

4. 坪井翔（JMS P.MU／CERUMO・INGING）1'20''988

5. 大湯都史樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1'20''996

6. 中嶋一貴（VANTELIN TEAM TOM’S）1'21''025

7. ニック・キャシディ（VANTELIN TEAM TOM’S） 1'21''047

8. 福住仁嶺（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'21''217

9. 関口雄飛（ITOCHU ENEX TEAM IMPUL） 1'21''237

10. 小林可夢偉（carrozzeria Team KCMG） 1'21''431

11. 山下健太（KONDO RACING） 1'21''449

12. 国本雄資（carrozzeria Team KCMG） 1'21''617

13. シャルル・ミレッシ（Buzz Racing with B-Max） 1'21''691

14. 石浦宏明（JMS P.MU／CERUMO・INGING） 1'21''750

15. サッシャ・フェネストラズ（KONDO RACING） 1'21''857

16. 大津弘樹（TCS NAKAJIMA RACING） 1’21''940

17. 大嶋和也（ROOKIE Racing） 1'22''050

18. 松下信治（Buzz Racing with B-Max） 1'22''088

19. タチアナ・カルデロン（ThreeBond DRAGO CORSE） 1'22''118

20. 山本尚貴（DOCOMO TEAM DANDELION RACING） 1'22''161